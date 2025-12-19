NBA: Giannis Antetokounmpo desmiente rumores sobre su salida de los Bucks

Suscríbete a nuestros canales

El jugador estrella de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, salió al paso a los rumores que lo vinculan con un presunto cambio de organización y aunque negó cualquier tipo de conversaciones sobre el tema, dejó abierta la puerta.

"Personalmente, no he tenido esa conversación con los Bucks", declaró Antetokounmpo a la prensa este jueves, según reportó Eric Nehm de The Athletic. "Sigo concentrado en mis compañeros y, lo más importante, en recuperarme para volver a la cancha".

El delantero del conjunto de Milwaukee precisó que no está en conocimiento si su agente a sostenido conversaciones sobre dicho tema. "Si mi agente habla con los Bucks sobre mi futuro, es cosa suya. Él puede tener la conversación que quiera. Al fin y al cabo, yo no trabajo para mi agente; mi agente trabaja para mí", sentenció el jugador.

Crisis deportiva y la sombra de un intercambio

La incertidumbre sobre la permanencia de Giannis en Wisconsin no es nueva. Desde la última temporada baja, los rumores de un posible movimiento han cobrado fuerza, especialmente tras los reportes de negociaciones fallidas con los New York Knicks en agosto.

Según diversas fuentes ligadas a la liga, la "Gran Manzana" sería el único destino que Antetokounmpo consideraría si decidiera abandonar Milwaukee.

Este ruido mediático coincide con uno de los peores arranques de temporada para los Bucks en la era reciente. Actualmente, el equipo se encuentra cinco juegos por debajo de .500 y ocupa la undécima posición en la Conferencia Este, fuera incluso de los puestos de play-in.

A finales de noviembre, tras una racha de siete derrotas consecutivas, Giannis expresó públicamente su frustración, advirtiendo que ningún jugador debería priorizar su "agenda personal" por encima del éxito colectivo.

El panorama contractual y la fecha límite de cambios

A pesar de la mala posición en la tabla, la gerencia de Milwaukee parece no estar lista para tirar la toalla.

Los informes indican que los Bucks pretenden actuar como "compradores" antes de la fecha límite de cambios, buscando piezas que puedan enderezar el rumbo y convencer a su estrella de que el proyecto sigue siendo competitivo.

La situación contractual añade presión a la directiva:

Antetokounmpo tiene una temporada restante garantizada en su contrato actual.

Cuenta con una opción de jugador de 62,8 millones de dólares para la temporada 2027-28.

En el plano deportivo, Giannis está cumpliendo con su parte. Antes de su lesión, promediaba 28,9 puntos, 10,1 rebotes y 6,1 asistencias en 17 partidos. Actualmente se encuentra a mitad de su proceso de rehabilitación (estimado entre dos y cuatro semanas), y el destino de la franquicia parece depender totalmente de su regreso saludable y de los movimientos que la oficina central logre concretar en las próximas semanas.