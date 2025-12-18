Marcos Meneses llega a 530 victorias de por vida gracias a un triunfo en Tampa Bay Downs

Suscríbete a nuestros canales

El jinete venezolano Marcos Meneses se trasladó el 17 de diciembre del presente año al hipódromo de Tampa Bay Downs para cumplir con una importante agenda de compromisos. El programa contemplaba nueve carreras, y el criollo tenía tres montas pautadas, que finalmente se redujeron a dos debido al retiro de uno de los ejemplares.

Silver One Conquista la Tercera Carrera: Victorias Estados Unidos Jinete

Meneses logró un importante triunfo a la altura de la tercera competencia de la tarde, una prueba de Maiden Claiming valorada en $21.500 para ejemplares de tres años y mayores.

El tordillo Silver One, un hijo de Frosted en Derby Eve por Tiznow, partió por el puesto de pista número ocho. El ejemplar exhibía un récord de seis actuaciones sin victorias antes de este compromiso, al que llegaba luego de quince días de inactividad.

Bajo el entrenamiento de Tim Schuh, Silver One supo capitalizar el fuerte desgaste que mostró el ejemplar So Grand (11). Este caballo intentó la victoria de punta a punta, al marcar parciales veloces de 22.43 en 400 metros y 45.87 en los 800. Pese a que el tordillo de Meneses corrió un tanto lejos del puntero, progresó consistentemente en la recta final.

Silver One remató con gran facilidad y aseguró el triunfo con una ventaja de dos cuerpos sobre su rival Aeonian (6). Este último, con la monta de Ronaldo Rodríguez, debió conformarse con el segundo lugar.

El tiempo final de la competencia, realizada sobre pista de arena y en una distancia de 1.300 metros, se detuvo en 1:18.62. El ejemplar agotado, So Grand (11), se ubicó en el tercer lugar, seguido de Fly Commander (9) en el cuarto y el número uno Chequera en el quinto.

Triunfos para Meneses: Meeting Tampa Bay

Con esta victoria, Silver One suma su primer lauro en siete actuaciones. Su dividendo en taquilla reflejó su favoritismo: $4.60 ganador, $3.20 a place y $2.60 a show.

Para el jinete Marcos Meneses, este triunfo representa el número 65 del año y el 530 de su carrera profesional desde que llegó a Estados Unidos. En el actual meeting de Tampa Bay Downs, que arrancó el pasado 19 de noviembre de 2025 y tiene fecha de culminación el 3 de mayo de 2026, el criollo acumula ya tres visitas al recinto de ganadores.