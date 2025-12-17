MLB: Este lanzador dominicano es de los más buscados para 2026

Suscríbete a nuestros canales

Freddy Peralta se ha convertido, silenciosa pero firmemente, en el nombre que más ruido genera dentro del mercado de cambios de Grandes Ligas. Su consistencia desde el montículo, combinada con edad, control contractual y experiencia como abridor, lo han posicionado como una pieza estratégica para franquicias que aspiran a competir de inmediato, tomando en cuenta que la organización de los Milwaukee Brewers está abierta para cambiarlo.

Diversos ejecutivos coinciden en que el valor de Peralta no solo reside en sus estadísticas, sino en su fiabilidad en momentos de presión. Equipos contendientes y en reconstrucción acelerada ven en él a un lanzador capaz de liderar una rotación sin necesidad de adaptación prolongada.

Por lo tanto, esa mezcla de rendimiento probado y proyección futura explica por qué su nombre aparece en múltiples conversaciones internas y que podría ayudar a cualquier equipo a dar ese paso de calidad que tanto están buscando.

¿Freddy Peralta será cambiado en 2026?

El interés por el derecho dominicano abarca a organizaciones de alto perfil como los Mets de Nueva York, los Giants de San Francisco, los Yankees, los Red Sox y los Orioles, entre otros. Cada uno de estos clubes enfrenta necesidades específicas en su rotación, y Peralta encaja como respuesta inmediata.

Para algunos sería el as indiscutible; para otros, estaría desempeñándose entre el segundo y el tercer puesto en el grupo de abridores.

Pero lo que queda claro es que el derecho de 29 años puede dominar alineaciones cargadas de poder, sostener juegos largos y aportar estabilidad en series decisivas, en especial pensando en la profundidad de cara a una postemporada.

Sin duda alguna, el nombre de Freddy Peralta permanece como el centro de atención al hablar del mercado de cambios. Su futuro inmediato es incierto, pero su impacto potencial es indiscutible para que cualquier franquicia tenga argumentos sólidos para pelear por la Serie Mundial.