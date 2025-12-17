MLB: Maikel García envió mensaje a los fanáticos de los Reales de Kansas City

Suscríbete a nuestros canales

El tercera base venezolano Maikel García, de 25 años, selló oficialmente una extensión de contrato por cinco temporadas con los Reales de Kansas City, consolidando su futuro en la organización que lo firmó cuando apenas tenía 16 años. El acuerdo, anunciado en una conferencia de prensa en el Kauffman Stadium, asegura su permanencia hasta 2030, con opción de club para 2031, y un salario base de 57.5 millones de dólares que podría alcanzar los 85 millones con incentivos.

De prospecto desconocido a estrella

En 2016, los Reales fueron el único equipo que apostó por un joven venezolano de apenas 128 libras. “Nadie quiere a un muchacho de 128 libras… siempre agradecí a los Reales por la oportunidad”, recordó García, acompañado de su madre y su agente durante el anuncio. Firmado por 30.000 dólares, su talento defensivo y habilidad para hacer contacto con la pelota convencieron a los scouts de que, con el tiempo, se convertiría en un jugador especial.

Tras un 2024 irregular, García explotó en 2025 como una de las sorpresas de la Liga Americana. No inició la temporada como titular, pero terminó convertido en All-Star, con marcas personales en hits, dobles, jonrones y carreras impulsadas. Además, ganó el Guante de Oro en tercera base y fue finalista al Bate de Plata, consolidándose como pieza clave en la alineación.

Futuro garantizado

El propio García explicó que la decisión de firmar ahora responde a la necesidad de seguridad: “Quiero enfocarme en el beisbol, no preocuparme por el dinero. Queremos traer un campeonato de regreso a esta ciudad”. Con este acuerdo, los Reales refuerzan el lado izquierdo del infield junto al estelar campocorto Bobby Witt Jr., también firmado a largo plazo. Ambos jugadores, jóvenes y con Guantes de Oro en 2025, representan el futuro defensivo y ofensivo de la franquicia.

Maikel García ya tiene en mente sus metas para la próxima campaña: ayudar a los Reales a regresar a los playoffs en 2026 y disputar los 162 juegos de la temporada. “Quiero jugar todos los días y estar listo para ayudar al equipo”, aseguró. Con su madurez, su evolución ofensiva y su seguridad defensiva, el venezolano se convierte en símbolo de perseverancia y en pieza fundamental para las aspiraciones de Kansas City en los próximos años.

Un mensaje para los fans

“El Barrendero” grabó un video agradeciendo a los fanáticos por el cariño. “Estoy emocionado por estar aquí durante los próximos seis años, gracias por todo, gracias por el amor, nos vemos el año que viene”.