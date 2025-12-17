LVBP: Tigres y Cardenales completan cambio entre peloteros con experiencia en Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

El último día de la ventana de cambios de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional ya tiene su primer movimiento. En la tarde de este miércoles 17 de diciembre, Cardenales de Lara y Tigres de Aragua han cerrado un importante e interesante cambio, para reforzar sus respectivos rosters de cara al cierre de la zafra.

A Cardenales de Lara llegó el infielder Diego Castillo, quien había llegado hace tan solo unos días a Tigres, proveniente de Magallanes, y ahora cambia de destino sin tan siquiera haber debutado con los aragüeños. Por su parte, los bengalíes adquirieron al exgrandesligas Jermaine Palacios, y al prospecto Abel Bastidas, quien pertenece a Detroit en el sistema MLB.

En desarrollo...