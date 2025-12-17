Diosa Canales se destapa en Instagram: La imagen más atrevida de la vedette

Suscríbete a nuestros canales

La vedette y cantante venezolana Diosa Canales, sigue cosechando éxitos en su carrera musical con su sencillo "Tú Diosa", el cual siempre promociones en sus publicaciones de Instagram.

El tema ya disponible en las plataformas digitales de la también empresaria y modelo, es un afro house que describe la sensualidad y fuerza que posee. Una canción exclusiva de la criolla, para prender las rumbas en diversos países.

Una Diosa sensual

Para la promoción del tema la intérprete de "Cuerpo y Alma", sacó toda la sensualidad y erotismo que siempre la ha caracterizado con una fotografía que ha dejado a muchos boquiabiertos.

La belleza aparece en la imagen con un pequeño bikini que solo cubrió sus partes. Un abrigo, lentes y botas altas negras, le dieron un toque pícaro a la foto.

Un estudio de grabación fue el lugar perfecto para la imagen de Canales, la cual acumula múltiples me gustas y comentarios por lo bien que luce.

Recordemos que la artista radicada en Colombia, participó con éxito en el show "La Casa de Alofoke", en República Dominicana.