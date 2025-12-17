¡Once del Real Madrid confirmado vs. Talavera!

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid ya tiene definidos a sus once protagonistas para el duelo de dieciseisavos de final de la Copa del Rey frente al Talavera. En una tarde marcada por la expectación, el técnico Xabi Alonso ha presentado una alineación cargada de rotaciones, talento joven y una sorpresa que acapara todos los focos: la presencia de Kylian Mbappé en el once titular.

El "factor Mbappé"

A pesar de ser un escenario propenso a descansos para las estrellas, la gran novedad es la titularidad de Kylian Mbappé. El astro francés liderará un ataque inédito junto a los jóvenes Endrick, Gonzalo y Mastantuono conformando el poder ofensivo que combina potencia, desparpajo y gol para buscar el pase a la siguiente ronda.

El joven talento se une a una medular de alta calidad técnica junto a Arda Güler y el experimentado Dani Ceballos, quienes serán los encargados de llevar las riendas del juego.

En la retaguardia, el Real Madrid presenta una línea defensiva joven y con proyección para proteger la portería defendida por Lunin: