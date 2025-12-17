MLB: Ex Yankee se muda al otro lado de Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

Los Mets de Nueva York siguen moviéndose agresivamente en lo que va de la agencia libre de cara a la temporada 2026 de las Grandes Ligas. La organización ha llegado a un acuerdo con el relevista Luke Weaver, por dos temporadas a cambio de 22 millones de dólares, según el periodista de MLB Network, Joel Sherman.

El lanzador de 32 años brilló desde su llegada a los Yankees de Nueva York en 2023. Desde este momento, no solo se había ganado el privilegio de tener roles protagónicos dentro del cuerpo de relevistas, sino que se posicionó como una de las figuras más queridas por los fanáticos del conjunto neoyorquino.

Durante sus tres años con “los Bombarderos”, disputó un total de 129 juegos lanzados, 162.0 innings de labor, 12 salvados, récord de 12 victorias y 8 derrotas, 49 boletos, 191 ponches y efectividad de .322.

Luke Weaver se une a los Mets

La firma de Luke Weaver por dos años y 22 millones de dólares es una muestra de la ambición de los Mets por mejorar su rendimiento en 2025. En los últimos años, han presentado diversos problemas en su bullpen, por lo que esperan que, con su talento y jerarquía en la lomita, logre establecerse como uno de los líderes y sea una garantía para el cuerpo técnico de Carlos Mendoza.

Este acuerdo ha generado miles de comentarios en las redes sociales y no es para menos, debido a que se une a un selecto grupo que han dejado los Yankees en el pasado para unirse al conjunto metropolitano. Los casos más actualizados y que cumplen con estas características son: Clay Holmes, Juan Soto, Devin Williams, respectivamente.

Finalmente, esta firma de Luke Weaver dará mucho de qué hablar durante los próximos días. Lo cierto es que los Mets se quedan con uno de los mejores relevistas de los últimos años en la Liga Americana para seguir trabajando hacia su principal objetivo de pelear por una Serie Mundial.