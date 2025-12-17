MLB: Red Sox se mueve entre el humo durante la temporada invernal

Suscríbete a nuestros canales

Medias Rojas de Boston alcanzó la postemporada en la temporada 2025 de Grandes Ligas. Se hizo un proyecto competitivo y se materializó con buenos resultados: ahora buscan dar un salto de calidad en el roster, pero la lentitud en sus movimientos ha generado un humo que inquieta a la afición.

El invierno se acerca... o eso le dice la afición a la gerencia de Red Sox que parece no enterarse. Mientras Yankees, Azulejos y Orioles firman peloteros e intensifican conversaciones para realizar cambios; en Boston lo toman muy a la ligera, hablando con todos y no cerrando nada.

La gerencia habla con Alex Bregman (agente libre), con Reales de Kansas City (Jarren Durán en la ecuación) y con Diamondbacks de Arizona (por Ketel Marte). Sin embargo, llevan semanas en eso y aún no han cerrado nada; la afición empieza a perder fe en el proyecto y no ha comenzado la temporada.

La incertidumbre de la gerencia de Red Sox desquicia a su afición

Hay una pregunta recurrente entre la afición de Red Sox durante las últimas horas. ¿Valió la pena cambiar a Devers? No hay que malinterpretar los hechos, el dominicano no fue un pelotero de equipo. Creó muchos problemas al inicio de la temporada 2025 y terminó saliendo.

La gran estrella de Boston el año pasado fue Alex Bregman que firmó 3x40. Un par de meses más tarde está en la agencia libre, razón de la incertidumbre : "Estamos cerca de perder a Devers y Bregman el mismo año", comentan en Red Sox Nation con el problema de debilitar más que potenciar el roster.

No se va fuerte por un lanzador (Joe Ryan, Freddy Peralta, McKenzie Gore, Cole Ragans, Mitch Keller), tampoco se termina de dar el canje por Ketel Marte; el equipo cuenta con 4 jardineros para 3 lugares, no hay primera ni tercera base y necesitan un lanzador (3-4) para cerrar la rotación.

¿Qué terminará pasando en Red Sox de cara a 2026?

La realidad es que solo la gerencia lo sabe, pueden ser agresivos si quieren serlo. Sin embargo, la dirigencia se ha encargado de generar mucho dinero y poco beneficio a nivel deportivo. Pasaron de 2.4 billones de dólares de valor en 2018 a 4.8 billones de valor en 2025, según Forbes.

Sin embargo, esa situación no se traduce en un equipo competitivo, no se pide un campeonato. Se pide competir contra los gigantes del Este de la División de Liga Americana; pero también con los gigantes de Liga Nacional que cada vez son más y se arman mejor.

La temporada invernal de Medias Rojas de Boston está siendo un desastre. Dejan muchas dudas en cada movimiento o en la nulidad de ellos y la afición ya piensa que no les interesa competir. Red Sox es un mercado grande, pero sin un equipo a su altura es igual a Miami.