Cantante se electrocuta en pleno show: así se encuentra actualmente

Una noche de música y fiesta en el centro de Lima, Perú, se convirtió en un momento inesperado para los fans y para la banda peruana Mi Mejor Amigo Scott, cuando el vocalista tuvo un significativo accidente.

En el momento que el cantante se disponía a interpretar un tema, recibió una fuerte descarga eléctrica al tocar el micrófono, generando asombro y susto entre los asistentes y provocando que el video se hiciera viral en las redes sociales.

La potente descarga eléctrica al cantante

El concierto celebrado en el popular bar Quilca, dejó este momento como uno de los más memorables y es que, nadie olvidará cuando el artista identificado como ‘Mono’, estaba interpretando una canción cuando recibió la descarga que lo hizo soltar el equipo.

De inmediato, gritó de dolor antes de derrumbarse sobre un amplificador. En varias tomas se alcanzan a ver chispas saliendo del aparato justo antes de que caiga al suelo, dejando sorprendido al público en general.

En redes sociales se generó un debate polarizado, pues, algunos expresaron su preocupación por la integridad del artista y otros simplemente lo tomaron a broma y armaron, incluso, juegos de palabras relacionados con la corriente y la electricidad.

Auxilio inmediato y traslado al hospital

Tras la caída, los compañeros de banda actuaron rápidamente para auxiliarlo. Según testimonios, el personal del staff retiró el micrófono evitando así que el accidente fuera aún más grave, y luego ayudaron al cantante a levantarse mientras el público observaba entre el susto y el silencio.

‘Mono’ fue trasladado de urgencia a un centro médico cercano, donde fue atendido por los efectos de la descarga. Afortunadamente, los primeros informes indican que el músico sufrió solo quemaduras leves principalmente en el cuello y las manos y se encuentra estable.

En un mensaje publicado en sus historias de Instagram, escribió: “Estoy bien de salud, estoy estable y no tengo ningún tipo de complicación en mi cuerpo. Solo tengo unas quemaduras en mi cuello de primer grado superficiales”.