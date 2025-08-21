¡Boom! Katy Perry recibe una descarga eléctrica en su concierto (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

“The Lifetimes Tour” de Katy Perry vuelve a ser noticia y no por cosas buenas, luego de que la cantante protagonizara un momento que hizo contener el aliento a miles de fans, tal como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

En imágenes se aprecia cuando la artista en medio de su show, recibe una descarga eléctrica que, deja claro que continúan los contratiempos en los conciertos de la artista pop. El video se volvió viral al instante y compartió opiniones en redes sociales.

Katy Perry sintió el corrientazo

Todo ocurrió cuando la californiana estaba sobre una estructura retrofuturista que la pone por encima del público dando la ilusión de un robot gigante. Al momento de la conexión, la electricidad parece haberle jugado una mala pasada.

Sin embargo, la sacudida fue breve y, causó más allá de incomodidad, sorpresa en la intérprete de “Roar”. Pese a lo sucedido, mantuvo la compostura continuó el concierto con normalidad, desatando aplausos y preocupación a partes iguales.

Accidentes previos "The Lifetimes Tour"

Este incidente, sin embargo, no es un caso aislado. Desde julio, el tour ha sido noticia por fallos técnicos inquietantes. En San Francisco, una mariposa mecánica casi le pasa factura, después que el arnés que la sostenía dio un frenazo abrupto y puso en jaque su equilibrio.

A pesar del susto, Perry frenó el show, recuperó el control y bromeó más tarde en redes sociales con un relajado “Good Night San Fran”.

El público no ha tardado en reaccionar en redes sociales. Mientras algunos fans se inquietaban por la seguridad de la estadounidense (“¿qué más puede fallar?”, “¿cuántos sustos más aguanta Katy?”), otros aplaudían su profesionalismo por seguir adelante sin inmutarse.

Con fechas en Europa (Madrid y Barcelona confirmadas para noviembre) muchos se preguntan si el tour se convertirá en leyenda o en el tour más accidentado de la historia del pop.