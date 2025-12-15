Cineasta Rob Reiner y su esposa fueron hallados muertos: Presentaban heridas de arma

Suscríbete a nuestros canales

La industria del cine de Hollywood se encuentra de luto, por la trágica muerte del actor y director de cine, Rob Reiner, y su esposa, Michele Singer Reiner. Los primeros reportes afirman que ambos fueron encontrados en su residencia de Brentwood, Los Ángeles, con heridas.

"Con profundo pesar anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos devastados por esta pérdida repentina y pedimos respeto a nuestra privacidad en este momento extremadamente difícil”, dice un comunicado compartido por la familia de la pareja.

Detalles del caso

Reiner que era conocido por haber dirigido múltiples películas de Hollywood como "Cuando Harry conoció a Sally", "Miseria" "Cuestión de honor" y "Algunos hombres buenos", presentaba heridas de arma blanca, al momento de ser hallado por El Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

Igualmente, el cuerpo de su esposa presentaba fuertes heridas, por lo que podría tratarse de un "posible homicidio", que las autoridades de Los Ángeles, se encuentra investigando para dar con el paradero del responsable y esclarecer el caso.

Sospechoso del crimen

Afirman que entre los sospechosos se encuentra Nick Reiner, hijo mediano del director, quien en el pasado había reconocido tener serios problemas con sustancias y de no tener una vivienda propia.

Aunque las autoridades realizaron una rueda de prensa para esclarecer algunos detalles del hecho, no han verificado la información, ni han detenido al hombre nacido el 14 de septiembre de 1993.

“Los dos sufrieron laceraciones compatibles con un cuchillo. La División de Robos y Homicidios del LAPD todavía está investigando”, dijo a TMZ la hija de la pareja, Romy Reiner.

Medios y redes sociales, han escrito del gran legado que deja el cineasta, quien se casó con su esposa en 1989, creando un hogar que creció con la llega de sus tres hijos Jake, Nick y Romy.

El cineasta tenía 78 años y su pareja, 68.