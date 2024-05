Gremio artístico venezolano le dice Adiós para siempre al cineasta César Bolívar: "Descansa en paz"

Este viernes 31 de mayo una terrible noticia ha enlutado a la industria del cine nacional, el fallecimiento del cineasta venezolano César Bolívar a la edad de 79 años. La información fue confirmada por su hijo el también actor Cesar Román, en su cuenta personal de Instagram.

El actor compartió una imagen sosteniendo la mano de su padre y un desgarrador mensaje que dice: “Nos veremos ahí viejo querido. En ese abrazo y ese beso que me disté cuando me fui. Yo también te amo viejito lindo. Pero no te preocupes, vete tranquilo, que nos veremos ahí”, escribió.

En la publicación César no reveló cuales fueron las causas que llevaron al fallecimiento de Bolívar.

Muestras de condolencias

Figuras públicas del país no dudaron en llenar el post de mensajes de cariño y fuerzas en un momento tan difícil para la familia Bolívar, como Luis Olavarrieta, Fabiola Colmeneras, Anna Vaccarrella, Caridad Canelón, Marjorie de Sousa, Carmen Julia Álvarez, Juan Carlos García, Amanda Gutiérrez, Daniela Alvarado, Jonathan Montenegro, entre otros.

Legado del cine venezolano

El fallecido es parte de esas producciones que llegaron con éxito a las pantallas nacional en los años 70 y 80 como “Homicidio Culposo”, “Colt comando 5.56”, “Más allá del silencio”, “Muchacho solitario”, entre otras.

Igualmente, el nacido en Caracas en 1944, dirigió grandes telenovelas como “Estefanía” del año 1979 y protagonizado por Pierina España, José Luis Rodríguez “El Puma”, Carlos Olivier y Gustavo Rodríguez. Además, de “Amantes de luna llena”, “Cosita Rica” y Ciudad bendita”.