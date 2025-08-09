Resultado y calendario

Resultado y calendario

MIE
06 AGO
JUE
07 AGO
VIE
08 AGO
HOY
09 AGO
DOM
10 AGO
LUN
11 AGO
MAR
12 AGO
Inning 6  
R H E
Marlins Marlins 57 - 58
1 3 1
Braves Braves 48 - 67
3 4 0
0 - 0
Lanza Marlins
Gusto, R R
5.2 IP | 4.91 ERA
Batea Braves
Alvarez Jr., N R
0-2 | 2 K | .200 AVG
Jugada a Jugada
07:15 pm
Marlins Marlins 57 - 58
Braves Braves 48 - 67
Miami
Alcantara, S R
6 - 10 | 6.44 ERA
Atlanta
Fedde, E R
3 - 12 | 5.32 ERA
Inning 3  
R H E
Astros Astros 65 - 51
1 2 0
Yankees Yankees 61 - 55
2 3 0
2 - 0
Lanza Astros
Valdez, F L
2.0 IP | 2.92 ERA
Batea Yankees
Judge, A R
0-0 | BB, C | .339 AVG
Jugada a Jugada
04:05 pm
Nationals Nationals 45 - 70
Giants Giants 59 - 57
Washington
Lord, B R
2 - 6 | 3.42 ERA
San Francisco
Whisenhunt, C L
1 - 0 | 4.35 ERA
06:10 pm
Angels Angels 55 - 61
Tigers Tigers 67 - 50
LA Angels
Kikuchi, Y L
5 - 7 | 3.22 ERA
Detroit
Morton, C R
7 - 9 | 5.20 ERA
06:40 pm
Reds Reds 60 - 57
Pirates Pirates 51 - 66
Cincinnati
Martinez, N R
9 - 9 | 4.66 ERA
Pittsburgh
Ashcraft, B R
3 - 2 | 3.24 ERA
07:05 pm
Athletics Athletics 51 - 67
Orioles Orioles 53 - 63
Athletics
Perkins, J R
0 - 2 | 3.97 ERA
Baltimore
Young, B R
0 - 5 | 5.88 ERA
07:10 pm
Royals Royals 57 - 59
Twins Twins 55 - 60
Kansas City
Cameron, N L
5 - 5 | 2.68 ERA
Minnesota
Ober, B R
4 - 6 | 5.38 ERA
07:10 pm
Guardians Guardians 60 - 55
White Sox White Sox 42 - 74
Cleveland
Cantillo, J L
2 - 2 | 4.37 ERA
Chi White Sox
Burke, S R
4 - 8 | 4.23 ERA
07:10 pm
Mets Mets 63 - 53
Brewers Brewers 71 - 44
NY Mets
Por definir -
-
Milwaukee
Myers, T R
1 - 1 | 4.30 ERA
07:15 pm
Cubs Cubs 66 - 49
Cardinals Cardinals 59 - 58
Chi Cubs
Rea, C R
8 - 5 | 4.23 ERA
St. Louis
Pallante, A R
6 - 8 | 4.57 ERA
07:15 pm
Phillies Phillies 66 - 49
Rangers Rangers 60 - 57
Philadelphia
Luzardo, J L
10 - 5 | 4.32 ERA
Texas
deGrom, J R
10 - 4 | 2.80 ERA
08:10 pm
Rockies Rockies 30 - 85
D-backs D-backs 55 - 61
Colorado
Blalock, B R
1 - 3 | 7.68 ERA
Arizona
Rodriguez, E L
4 - 7 | 5.53 ERA
08:40 pm
Red Sox Red Sox 65 - 52
Padres Padres 64 - 52
Boston
Giolito, L R
8 - 2 | 3.57 ERA
San Diego
King, M R
4 - 2 | 2.59 ERA
09:10 pm
Blue Jays Blue Jays 68 - 49
Dodgers Dodgers 67 - 49
Toronto
Bassitt, C R
11 - 5 | 4.12 ERA
LA Dodgers
Snell, B L
1 - 1 | 3.21 ERA
09:40 pm
Rays Rays 57 - 60
Mariners Mariners 64 - 53
Tampa Bay
Boyle, J R
1 - 1 | 2.30 ERA
Seattle
Evans, L R
5 - 4 | 4.30 ERA

