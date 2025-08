El emotivo mensaje que Olga Tañón dedicó a los venezolanos

Suscríbete a nuestros canales

Para nadie es un secreto que la “Mujer de Fuego”, Olga Tañón, ama, respeta y le encanta Venezuela, país que ha visitado por muchos años con espectáculos únicos y repletos de fanáticos interpretando sus éxitos. Sin embargo, en otros países, venezolanos residentes también le hacen saber su amor.

Fue durante un concierto en Estados Unidos que la intérprete de “Muchacho malo”, quedó impresionada del cariño y apoyo del público criollo, al punto de sentirse en Venezuela. Los gritos, aplausos, saludos y banderas, estremecieron en el recinto, despertando en Olga gran emoción.

¿Qué dijo?

La ganadora de múltiples premios hizo una preguntar ¿Hay gente de Venezuela aquí? Lo que despertó la euforia de los fanáticos que gritaron hasta más no poder.

El momento hizo que Tañón se sintiera acogida, feliz y llena de fuerza para cantar los éxitos más memorables de su larga carrera en la música.

“Simplemente me quedo sin palabras cuando pregunto en un show por mis venezolanos. Ustedes no solo gritan fuerte… ustedes hacen temblar el alma. Los llevo en el corazón desde siempre y les agradezco por tanto apoyo”, escribió en una publicación de Instagram.

Puro amor

El post en cuestión de segundos se llenó de comentarios de amor, cariño y nostalgia de criollos para la boricua más venezolana. Internautas resaltaron que Venezuela siempre será para ella su segunda tierra.

“A mí nadie me dirá que Olga Tañón no es venezolana”, “Tu eres Orgullo Venezolano, no importa donde naciste TU ERES VENEZOLANA”, “Tu naciste en PR, pero Venezuela te parió”, son algunas de las opiniones.