Internautas humillan a Emely Barile por ser rechazada en el Miss Venezuela

El sueño de Emely Barile, influencer venezolana, de llegar al Miss Venezuela 2025 se vio abruptamente interrumpido cuando la organización confirmó que no fue seleccionada para participar en la Evaluación Preferencial Individual (EPI), la primera fase del certamen.

Tras meses de preparación intensiva, con clases de pasarela bajo la tutela de la Miss International 2023, Andrea Rubio, y estudios de expresión corporal con Richard Henríquez, Emely se vio enfrentada a una decisión que no esperaba.

Pese a su entusiasmo y dedicación, nunca recibió respuesta oficial para su incorporación al grupo de las 41 preseleccionadas, lo que la dejó fuera del proceso que se llevará a cabo el próximo 8 de agosto, lo cual desató un fuerte debate en redes sociales.

Emely Barile es "humillada" en redes sociales

Para anunciar la fatídica noticia, la creadora de contenido compartió un video en sus plataformas digitales, en el que describió la angustia que vivió durante la espera del correo que confirmaría su paso a la siguiente etapa.

En el mismo audiovisual expresó que su “miedo más grande es la cantidad de ‘hate’, la cantidad de odio que me puede llegar. Todo el mundo me dijo: ‘no vayas a postear el proceso, haz todo callado porque si no quedas, nadie se entera’”.

Ante el anuncio de la criolla, los seguidores no tardaron en burlarse de ella y recordar que, durante su tiempo en el mundo de las redes sociales, ha tenido actitudes déspotas con otras personas, por lo que esto que está sucediendo lo ven como un “karma”.

“Ahhhh pero asi se sintieron las que ella les hizo bullying y entonces porque la lloradera”, “Esta muchacha necesita es urgente una visita al psicólogo”, “Es la primera en lanzar hate a otras mujeres, mija???”, “Se hizo justicia”, “Yo también le hubiese dicho que no, positivo para psicología” fueron algunos de los comentarios que recibió.

Los escándalos de Emely Barile

Todo el ataque que ha recibido la novia del influencer Fernando Andrés, no es casualidad. En varias ocasiones ha estado metida en polémicas, por lo que se ha ido ganando el rechazo de muchas personas.

En diciembre de 2022, fue duramente criticada por discriminar a quienes no estaban en su mismo nivel económico. Asimismo, ha lanzado puntas a otros creadores de contenido, provocando un tenso ambiente en las plataformas venezolanas.

Periodistas como Chepa Candela, se refirieron a Emely como un personaje “muy mal asesorado”, destacando que, su campaña en redes para aspirar a Miss Venezuela 2025 estaba desincronizada con lo estándares del concurso, como discreción, ética y coherencia.