Emely Barile quedó “destrozada” al quedar fuera del Miss Venezuela 2025

Una de las postulaciones rumbo al Miss Venezuela 2025 más polémicas ha sido la de Emely Barile, la creadora de contenido venezolana que hace meses mostró interés público en los certámenes de belleza y durante meses se preparó para ser convocada a la Evaluación Preferencial Individual, mejor conocida como EPI, no recibió respuesta.

Luego de varias especulaciones entorno a su aceptación en la primera fase del concurso nacional, Emely Barile quedó fuera del Miss Venezuela tras no recibir el llamado de la organización para la EPI, que se llevará a cabo el próximo viernes 8 de agosto.

Por meses, la influencer perfeccionó su perfil como miss con clases de pasarela con la Miss International 2023, Andrea Rubio, y de expresión corporal con Richard Henríquez.

Sin embargo, su camino al Miss Venezuela estuvo lleno de críticas por su falta de experiencia. Además, usuarios en redes sociales han desempolvado controversias de la criolla por comentarios polémicos en sus vídeos, esto pudo haber contribuido a un “no” rotundo de la organización.

Un sueño se ve truncado

A través de un vídeo colgado en sus plataformas digitales, la también modelo documentó cómo fue su larga espera de tres días para saber si seguía o no en el proceso. Aunque comenzó con mucha alegría de ser llamada, con el pasar del tiempo su esperanza se desvanecía.

Emely Barile, se mostró afectada al punto de romper en llanto tras no ser aceptada en el Miss Venezuela. A pesar que manifestó estar satisfecha con el trabajo que ha logrado a lo largo del camino, uno de sus temores más grandes es el odio del público.

“Mi miedo más grande es la cantidad de hate… la cantidad de odio que me puede llegar. Todo el mundo me dijo eso ‘no vayas a postear el proceso, haz todo callado porque si no quedas nadie se entera’”, expresó desconsolada.

Sin embargo, una de sus metas era inspirar a todas esas personas a seguir su sueño, por ello, hizo pública su postulación, y posterior preparación. “No me siento derrotada, me siento bien”, fue una de las últimas frases que soltó Emely.

Apoyo incondicional de la comunidad

En internet, la creadora de contenida originaria de Valencia, estado Carabobo, recibió miles de mensajes de apoyo, buenos deseos y de seguir intentándolo hasta lograrlo. Con una comunidad en Internet consolidada desde hace un par de años, las muestras de afecto no cesaron.

“Lo mejor de todo es que te propusiste algo que cumpliste y tú orgullo es ese”, “Fan de ti, hasta siempre, y de lo valiente que eres de mostrarte como eres ante el público, quien diga que no lo merecías simplemente son personas vacías” y “Una puerta se cierra y otra puerta se abrirá mejor para ti Dios está en control”, son algunos de los comentarios.