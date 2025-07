LVBP: Cardenales de Lara tiene esto planificado para conformar su importación (Exclusiva)

Suscríbete a nuestros canales

Con todo y la enorme cantidad de talento que producen las granjas criollas, para cada uno de los equipos que conforman la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), cada año es importante contar con un buen núcleo de importados que sumen en el esfuerzo de competir y ganar. Para Cardenales de Lara eso ocurrió en la temporada 2024/025, fue uno de los factores de incidencia en el título conquistado.

Decirlo suena fácil, pero esto es pelota, donde es demasiado difícil vaticinar en cada uno de sus aspectos, y de modo particular en los calendarios recientes, varios elencos, por no decir todos, no lograron atinar en la contratación de determinados foráneos ¿Recuerdan a Bobby Bradley en Leones del Caracas en la 2023/2024, o Keon Barnum para Navegantes del Magallanes el año pasado?

LVBP - Cardenales de Lara - Venezuela

Estructurar esa parte de la nómina es complejo por diversas causas, pero en el nido de los actuales campeones trabajan por traer el mejor talento posible, a la espera siempre de que sus integrantes puedan adaptarse a las dinámicas del circuito, del propio país y por supuesto, que tengan plena salud.

El año pasado los importados del Cardenales fueron nota positiva: Hendrik Clementina, Rangel Ravelo y Cade Gotta entre los toleteros; Yosber Sánchez, Jimmy Endersby (2do en la votación al Premio Pitcher del Año), Alex Scherff, Brian McKenna y Geoff Broussard como parte de los monticulistas.

Como prácticamente toda la LVBP, para Lara es prioritaria la contratación de lanzadores, así lo explica Carlos Miguel Oropeza, gerente general de los crepusculares en declaraciones exclusivas ofrecidas a Meridiano.

Liga Venezolana de Beisbol Profesional - Baseball

“Aún estamos evaluando las distintas posibilidades y depende de los trámites de permisos que se gestionan en esta época, paralelamente con los permisos de los jugadores criollos para determinar la estructura de la importación, pero se estima que si sean en su mayoría lanzadores”.

En la ronda eliminatoria del torneo precedente, para los alados fueron nueve los escopeteros, dos de ellos abridores; el resto, cuatro jugadores de posición.

Asimismo, el ejecutivo resaltó que el nuevo mánager, César Izturis, no ha establecido características particulares sobre el tipo de peloteros importados que desea en el róster, eso sí, “siempre (se mantiene) en contacto para (conformar) la estructura del equipo, todo alineado y en consenso”.