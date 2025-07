Bárbara Palacios se molesta por comentario sobre su nacionalidad ¿Qué dijo?

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Universo 1986 Bárbara Palacios fue muy sincera en redes sociales, para responder a un usuario sobre su nacionalidad. La belleza mostró orgullo y gran amor de ser venezolana, aunque nació en España.

Orgullosamente venezolana

Palacios que ganó la corona universal en Panamá, nació en la madre tierra, fruto de la relación de los actores Bárbara Teyde y Jorge Palacios. Con un añito llegó a Venezuela donde creció, se formó y vivió muchos años de su vida.

La Miss Trujillo, Miss Venezuela y Miss Universo 1986, aseveró que nacer en un país no hace a una persona de ese sitio, sino dónde tenga recuerdos muy grandes en su corazón.

Afirmó que en su ADN corren los colores de su amada Venezuela, país del cual lleva tiempo sin visitar.

"Fui Miss Universo por Venezuela, los colores de mi bandera están en mi ADN. Soy venezolana, me crie, crecí, me formé, me gradué, me casé y tuve mis hijos en Venezuela", respondió a un internauta sin filtros.

Victoria para el país

El comentario despertó múltiples opiniones de aplausos para la también conferencista y empresaria por amar tanto a Venezuela y representarla con orgullo en todo el mundo.

En su participación en el Miss Universo, la belleza deslumbró por su clases, elegancia y gran respuesta de "Mi nombre es Panamá", que hizo despertar múltiples aplausos del recinto en su momento.

Al final Palacios quedó de manos con Miss Usa y ganó para la tercera universal para el país.