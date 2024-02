¡Muy fuerte! La Miss Universo Bárbara Palacios confiesa el por qué intento acabar con su vida

Desde que Bárbara Palacios se coronó como Miss Universo 1986 en Panamá, ha dedicado su vida en inspirar a otras personas a través de charlas motivacionales sobre diversas circunstancias que sucedieron en su vida como la violencia doméstica entre sus padres, los actores Jorge Palacios y Bárbara Teyde.

Recientemente, la publicista de 60 años compartió en su cuenta de Instagram un video de una entrevista en la cual cuenta con mucho color como en un momento de su adolescencia le pedía a Dios que le llevara con él, para tener una vida más tranquila y alejada de los problemas disfuncionales de su familia.

“Le pedí a Dios por muchísimo tiempo que me llevara dormida, que no despertase. Como me trajiste a este mundo llévame, yo no quería estar en esta tierra. No le encontraba sentido a mi vida para ese tiempo”, manifestó muy sentida la también Miss Venezuela y Miss Suramérica 1986.

En este sentida, la conferencista confesó como Dios y su hijo Jesús se convirtieron en una tabla de salvación en su vida, para superar los fuertes problemas del pasado y estar repleta de paz, fe y mucha tranquilidad. “Le dije a Dios enséñame quién eres tú y qué puedes hacer en mi vida. Entonces entendí a mis 17 años que Dios no me había llevado y que tenía que tomar una decisión en mi vida, y esa decisión era procurar vivir con su fuerza, con su amor, su entrega y con el compromiso que yo, a través de él podía llevar un mensaje de amor y solidaridad”, narró.

La entrevista se ha robado toda la atención en sus miles de seguidores, al ver como una mujer consagrada como la más bella del universo, abre su corazón para contar una historia de superación tan fuerte y siendo hoy es una de las misses venezolanas más aclamada.

Palacios vive muy feliz en Estados Unidos junto a su esposo Víctor Manrique y sus dos hijos, Víctor Tomás Manrique y Diego Alfonso Manrique.