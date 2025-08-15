Fútbol Internacional

Agenda global: los partidos clave del fin de semana en Europa y América

Este viernes comienzan algunas de las mejores ligas de fútbol del mundo con duelos muy importantes para seguir

Por Jeferson Palacin
Viernes, 15 de agosto de 2025 a las 11:38 am
Debut liguero en Europa - Meridiano
Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana comienza la acción en las principales ligas del mundo. Hay encuentros que prometen emociones y muchos titulares; desde duelos en la Premier LeagueLaLiga, hasta la Supercopa de Alemania. El fútbol vuelve a dominar los fines de semana hasta el mes de julio.

NOTAS RELACIONADAS

Este viernes comenzará la acción del fútbol inglés con el Liverpool vs Bournemouth. Un duelo que está marcado por el homenaje que la afición Reds le hará a Diogo Joto. Jugador que murió en verano en un accidente automovilístico, mientras se dirigía a la pretemporada.

Por otra parte, el sábado tenemos dos encuentros importantes: Mallorca vs FC Barcelona en la Jornada 1 de LaLiga y el Stuttgart vs Bayern Múnich por la Supercopa de Alemania. Dos encuentros que marcan como será la temporada de dos gigantes de Europa que apuntan a todo.

Calendario completo del fútbol europeo y americano durante este fin de semana

LaLiga

  • Girona vs Rayo Vallecano - Viernes 15
  • Villarreal vs Real Oviedo - Viernes 15
  • Mallorca vs Barcelona - Sábado 16
  • Valencia vs Real Sociedad - Sábado 16
  • Athletic Club vs Sevilla - Domingo 17
  • Espanyol vs Atlético de Madrid - Domingo 17

Premier League

  • Liverpool vs Bournemouth - Viernes 15
  • Wolves vs Manchester City - Sábado 16
  • Chelsea vs Crystal Palace - Domingo 17
  • Manchester vs Arsenal - Domingo 17

Liga MX

  • Cruz Azul vs Santos Laguna - Sábado 16
  • Tigres vs Club América - Sábado 16
  • Toluca vs Pumas - Sábado 16
  • Monterrey vs Mazatlán - Domingo 17

Ligue 1

  • Nantes vs PSG - Domingo 17 

SuperCopa de Alemania

  • Stuttgart vs Bayern Múnich - Sábado 16

Copa Italia

  • AC Milan vs Bari - Domingo 17

 

El fútbol es uno de los deportes que trasciende: es un ritual con una identidad muy marcada por la pasión de unos colores. Si el equipo gana o pierde, puede marcar el humor de esa persona a lo largo de la semana; por lo que no hay que tomarlo a la ligera... aunque un sabio dijo una vez: "El fútbol es de las cosas más importantes, de las menos importantes".

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB La Rinconada Venezuela 5y6Nacional LVBP
Viernes 15 de Agosto de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Fútbol Internacional