Agenda global: los partidos clave del fin de semana en Europa y América

Este fin de semana comienza la acción en las principales ligas del mundo. Hay encuentros que prometen emociones y muchos titulares; desde duelos en la Premier League y LaLiga, hasta la Supercopa de Alemania. El fútbol vuelve a dominar los fines de semana hasta el mes de julio.

Este viernes comenzará la acción del fútbol inglés con el Liverpool vs Bournemouth. Un duelo que está marcado por el homenaje que la afición Reds le hará a Diogo Joto. Jugador que murió en verano en un accidente automovilístico, mientras se dirigía a la pretemporada.

Por otra parte, el sábado tenemos dos encuentros importantes: Mallorca vs FC Barcelona en la Jornada 1 de LaLiga y el Stuttgart vs Bayern Múnich por la Supercopa de Alemania. Dos encuentros que marcan como será la temporada de dos gigantes de Europa que apuntan a todo.

Calendario completo del fútbol europeo y americano durante este fin de semana

LaLiga

Girona vs Rayo Vallecano - Viernes 15

Villarreal vs Real Oviedo - Viernes 15

Mallorca vs Barcelona - Sábado 16

Valencia vs Real Sociedad - Sábado 16

Athletic Club vs Sevilla - Domingo 17

Espanyol vs Atlético de Madrid - Domingo 17

Premier League

Liverpool vs Bournemouth - Viernes 15

Wolves vs Manchester City - Sábado 16

Chelsea vs Crystal Palace - Domingo 17

Manchester vs Arsenal - Domingo 17

Liga MX

Cruz Azul vs Santos Laguna - Sábado 16

Tigres vs Club América - Sábado 16

Toluca vs Pumas - Sábado 16

Monterrey vs Mazatlán - Domingo 17

Ligue 1

Nantes vs PSG - Domingo 17

SuperCopa de Alemania

Stuttgart vs Bayern Múnich - Sábado 16

Copa Italia

AC Milan vs Bari - Domingo 17

El fútbol es uno de los deportes que trasciende: es un ritual con una identidad muy marcada por la pasión de unos colores. Si el equipo gana o pierde, puede marcar el humor de esa persona a lo largo de la semana; por lo que no hay que tomarlo a la ligera... aunque un sabio dijo una vez: "El fútbol es de las cosas más importantes, de las menos importantes".