Sin identidad oficial: Estados Unidos rechaza por segunda vez las marcas "Las Vegas Athletics"

La mudanza de los Atléticos a la "ciudad del pecado" ha encontrado un obstáculo inesperado en los despachos legales. Por segunda ocasión, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) ha denegado las solicitudes de registro para los nombres "Las Vegas Athletics" y "Vegas Athletics", dejando a la franquicia en un limbo legal respecto a su identidad comercial en su futuro hogar.

La decisión, emitida originalmente el 29 de diciembre de 2025 y trascendida esta semana, representa un duro golpe para el equipo que actualmente juega de forma interina en Sacramento mientras espera la inauguración de su estadio de $2,000 millones en 2028.

¿Por qué el rechazo? El problema de lo "genérico"

El argumento de la USPTO es estrictamente técnico pero devastadoramente simple: el nombre es "primariamente geográficamente descriptivo". Según la oficina, el término "Athletics" (Atletismo/Deportes) es demasiado genérico y describe una actividad física común, no una marca comercial única.

Al combinar un lugar geográfico conocido ("Las Vegas") con una palabra descriptiva del servicio que ofrecen ("Athletics"), la agencia considera que otorgar el registro daría a la franquicia un monopolio injusto sobre términos que otras organizaciones deportivas de la ciudad (ligas juveniles, clubes de atletismo o gimnasios) podrían necesitar usar.

"El examinador ha tomado esto de forma muy literal", explicó el abogado de marcas Josh Gerben. "Básicamente dicen que si le dan derechos totales al equipo, cualquier asociación de atletismo amateur en Las Vegas podría estar violando la ley".

El dilema del "uso comercial"

Uno de los puntos críticos es que, legalmente, los Atléticos aún no "existen" en Las Vegas. Al no estar jugando ni comercializando productos de forma masiva en ese mercado todavía, la USPTO dictaminó que el equipo no ha podido demostrar que el público asocie ese nombre específicamente con la franquicia de la MLB.

A pesar de que los abogados de la liga intentaron argumentar que el equipo tiene un historial de 125 años usando el nombre en Filadelfia, Kansas City y Oakland, la USPTO fue tajante: cada solicitud se juzga por sus propios méritos, y los éxitos pasados no garantizan aprobaciones futuras.

Consecuencias y próximos pasos

Aunque este rechazo no detiene la construcción del estadio ni el plan de mudanza, sí genera complicaciones operativas inmediatas:

Lucha contra la piratería: Sin una marca registrada federalmente, será mucho más difícil para el equipo perseguir legalmente a quienes vendan mercancía no oficial de los "Las Vegas Athletics". Estrategia de marketing: Expertos sugieren que el equipo deberá empezar a "inundar" el mercado de Nevada con publicidad y venta de boletos bajo ese nombre específico para demostrar a la USPTO en un futuro recurso que el nombre ya ha adquirido "distintividad". El plan B: Curiosamente, la USPTO sí dio luz verde a la publicación de la marca "Las Vegas A's", la cual entrará en vigor oficialmente el 16 de enero de 2026 si no hay oposiciones. Esto podría obligar al equipo a priorizar el uso del apodo sobre el nombre completo.

La MLB tiene ahora un periodo de seis meses para responder a esta acción o apelar la decisión ante tribunales federales.