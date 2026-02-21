Panamericano masculino de softbol: Venezuela vence a un fuerte rival en su debut

Suscríbete a nuestros canales

La selección venezolana masculina de softbol quiere obtener un nuevo título regional y comenzaron con el pie derecho en el torneo Panamericano de mayores efectuado en Montería (Colombia), tras vencer en un reñido desafío a la novena de Canadá.

Los venezolanos gozaron de un extraordinario trabajo de sus lanzadores, quienes limitaron a la escuadra canadiense a solamente una anotación durante todo el encuentro, la cual llegó en el episodio inicial.

Por lo tanto, a la ofensiva le bastó con pisar el plato en un par de ocasiones, para quedarse con la victoria por la mínima en un reñido encuentro, con pizarra final de 2 carreras por 1.

El lanzador que se quedó con el triunfo, tras su extraordinaria labor, fue Eduardo Juarez y por su parte, Devon McCullough cargó con el revés, tras permitir las dos carreras de los criollos en la tercera entrada.

El próximo rival de Venezuela en esta primera ronda será la selección de Perú, quienes disputarán el último desafío de la jornada inicial ante los anfitriones, Colombia. Ese duelo entre los representantes del tricolor nacional y la novena inca se llevará a cabo este domingo, 22 de febrero.