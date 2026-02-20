Primeras imágenes: El millonario hijo de la venezolana Cacciatora calienta motores en las pistas de Ocala

Suscríbete a nuestros canales

Entre los purasangres venezolanos que han hecho campaña en la hípica de Estados Unidos —primero en las pistas y luego en la cría— resalta el caso de la campeona dosañera de 2018, Cacciatora.

La hija de Point of Entry en Awesome Selena, nacida en el Haras Los Caracaros de la familia Celis y defensora del Stud Inrucca, parió el 13 de marzo de 2023 un robusto macho por el legendario Uncle Mo. El padre, campeón dosañero y ganador de más de $1.6 millones, es hoy uno de los sementales más cotizados de Estados Unidos, cuyo salto se ubica en $125,000.

El hijo de dos campeones prepara su estreno

Este viernes 20 de febrero por la tarde, la cuenta oficial de JR Ranch en la red social X compartió un video que generó emociones. En las imágenes aparece el potro bautizado como Cazador, hijo de Uncle Mo en Cacciatora, con su galope en la pista de entrenamiento de dicha divisa, ubicada al norte de Ocala.

JR Ranch, que mantiene sociedades en ejemplares destacados como la record-horse Luna Louska y el prospecto The Puma (reciente figurador en el Sam F. Davis Stakes), mencionó que el potro se prepara para su primer briseo oficial en las próximas semanas.

Cazador no es un nombre cualquiera en las subastas: fue adquirido por la impresionante cifra de $1,300,000 en las ventas de OBS para ejemplares de dos años en entrenamiento en abril de 2025. La expectativa es máxima, no solo por su precio, sino por su genética: Cacciatora es familia directa de Favorite Trick, el primer dosañero en la historia en ser nombrado Caballo del Año en Estados Unidos. desde que se instauró el sistema de votación actual.

Con un pedigrí de lujo por ambos lados y un físico imponente, Cazador posee todas las herramientas para brillar en la pista, aunque la fecha exacta de su debut sigue siendo una de las incógnitas más emocionantes del momento.