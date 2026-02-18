Los cuatro hipódromos de Estados Unidos que adeudan más de $5 millones a HISA

Suscríbete a nuestros canales

La Autoridad de Integridad y Seguridad de las Carreras de Caballos (HISA, por sus siglas en inglés) publicó este miércoles 18 de febrero, en su portal oficial de casos y violaciones, cuatro expedientes que detallan las deudas vigentes de cuatro importantes escenarios hípicos.

Tres circuitos del estado de Kentucky (Churchill Downs, Ellis Park y Turfway Park) junto al óvalo de Presque Isle Downs en Pensilvania, han sido reportados públicamente por el incumplimiento en el pago de tasas según las normas de HISA. La deuda acumulada de estas cuatro pistas supera los $5 millones.

Divergencias en los cálculos y posibles sanciones

Los hipódromos mencionados, todos propiedad de la compañía Churchill Downs Incorporated (CDI), habrían omitido el pago de las tasas correspondientes bajo los montos estipulados por HISA, basándose aparentemente en cálculos propios y no en los reglamentarios.

Según los documentos de acceso público, el desglose de las deudas es el siguiente:

Churchill Downs: $2,408,501 (más intereses).

$2,408,501 (más intereses). Turfway Park: $1,436,186.

$1,436,186. Presque Isle Downs: $732,593.

$732,593. Ellis Park: $447,568.

El organismo ha estipulado un período de 10 días para que Churchill Downs Inc., en representación de estos circuitos, cancele el monto total de $5,024,848. De no hacerse efectivo el pago, HISA procederá a solicitar sanciones formales apegadas a los artículos del reglamento de la autoridad hípica, lo que podría acarrear consecuencias administrativas para dichas pistas.