Los dos grandes ausentes en el reencuentro de Hannah Montana dan la cara

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Después de 20 años el elenco original de Hannah Montana se reunió en el estreno de Hannah Montana 20th Anniversary Special, sin embargo, dos de sus estrellas no fueron considerados para el reencuentro.

Para celebrar estas dos décadas, Miley Cyrus protagoniza un documental en la plataforma Disney+, donde revisita los momentos más emblemáticos de la inolvidable serie. La producción incluye un recorrido por los escenarios originales, así como conversaciones íntimas sobre su experiencia interpretando a la doble vida de Miley Stewart y su alter ego musical.

Ausencia notable en el especial

Lily y Oliver, dos personajes que marcaron la serie juvenil quedaron fuera del programa. Los actores Emily Osment y Mitchel Musso, quienes dieron vida a los fieles amigos de Miley Stewart se pronunciaron sobre lo ocurrido.

La actriz de 34 años abordó el tema en una publicación de Instagram donde confirmó que no pudo estar porque estaba grabando George and Mandy’s First Marriage, un spin-off de Young Sheldon.

Además, reconoció el impacto de Hannah Montana en su vida y cómo transformó su carrera actoral, dándole visibilidad en el medio artístico.

“No puedo expresar lo mucho que significan para mí sus dulces mensajes y lo afortunada que me siento de haber formado parte de este programa de televisión tan extraordinario”, comentó.

Por otro lado, Musso no compartió las razones de por qué no fue parte del especial, sin embargo, reconoció la extraordinaria producción con una publicación recordando momentos memorables del rodaje.

“Me enseñó muchos valores maravillosos, pero el más importante para mí es que la risa te ayuda a superar los días difíciles. Esa confianza me acompaña cada día”, escribió.