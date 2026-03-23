Bob Baffert le da la monta a jockey venezolano para el Arkansas Derby G1

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Este sábado será un día movido en el turf a nivel mundial con las pruebas de la Dubái World Cup G1 que tiene cuatro clasificatorias para la Breeders’Cup y una prueba con puntación para el Kentucky Derby del próximo mes de mayo y en Estados Unidos y Japón tres clasificatorias más, entre ellas el Arkansas Derby en Oaklawn Park.

Estados Unidos: Francisco Arrieta monta purasangre de Bob Baffert en el Arksansas Derby

En la jornada sabatina hípica que se va a realizar en el hipódromo de Oaklawn Park en el condado de Arkansas, se va a realizar una programación de 14 competencias, de las cuales cuatro serán de grado y una de ellas es la edición 2026 del Arkansas Derby G1 con un premio de $1.5 millones de dólares a repartir en 1.800 metros y 200 puntos clasificatorios para el Kentucky Derby, de los cuales, 100 son para el ganador de la prueba.

Dicha selectiva cuenta con una nómina de nueve potros de tres años que buscarán conseguir los puntos necesarios para entrar en la campaña del primer paso de la triplecorona a desarrollarse en el óvalo de Churchill Downs en Kentucky.

Uno de los tresañeros de la prueba es el ejemplar Litmus Test, con el número nueve en la gualdrapa que es presentado por el afamado entrenador Bob Baffert y quien le da la monta es al jockey profesional venezolano Francisco “Pancho” Arrieta.

El potro viene de terminar tercero en el Rebels Stakes G2 que se realizó el pasado 1 de marzo del presente año, prueba la cual fue ganada por Class President con la monta del boricua John Velázquez, y el pensionado de Bob Baffert lo condujó el francés y doble ganador del Premio Eclipse, Flavien Prat.

Litmus Test es un producto del semental Nyquist en la matrona Study Hard por Malibu Moon, nacido el 13 de abril del 2023 en Machmer Hall y es propiedad de una sociedad de socios como SF Racing y Madake Stables, los cuales compraron al ejemplar en la subasta de agosto de Fasig Tipton del 2024 en $875.000 como yearling.

El potro se presenta con oportunidad de ganar o estar dentro de los tres primeros en terminar la prueba y conseguir los puntos necesarios para entrar en los 20 puestos que da el primer paso de la triple corona a iniciarse con el Kentucky Derby G1 el próximo 2 de mayo en el recinto de Churchill Downs y donde tiene hasta los momentos,34 unidades conseguidas y se ubica en el lugar 18 antes de la selectiva del sábado.