Francisco Arrieta sacó la clase y derrotó a la mejor potra de 3 años del 2025

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado el circuito de Oaklawn Park, ubicado en Hot Springs, Arkansas, recibió a siete potras adultas en lo que fue el Azeri Stakes G2 valorado por 400 mil dólares en distancia de 1,700 metros, que se incluyó dentro de una programación de once competencias, como la única estelar de la jornada del 7 de marzo.

Majestic Oops, en una gran demonstración con la monta del jinete zuliano Francisco Arrieta, le entregó al entrenador Dan Ward su mayor victoria de su carrera, en la que derrotó a la campeona Nitrogen en este evento selectivo.

Francisco Arrieta sobre Majestic Oops se lleva los 400 mil dólares del Azeri Stakes G2

La séptima carrera de la jornada fue para el Azeri Stakes G2, en la que Nitrogen, ganadora del premio Eclipse Awards como la mejor potra de 3 años, la pasada temporada, cayó con todos los honores ante Majestic Oops, que la apartó en la mitad de la recta para alcanzar un gran triunfo de alto nivel.

Montada por Francisco Arrieta, Majestic Oops terminó tres cuartos de cuerpo por delante de Regaled, y Nitrogen, finalizó en el tercer lugar. Luego finalizaron Standoutsensation, seguido por La Cara, Perfect Shot y Quietside. El tiempo de la victoria sobre una superficie fangosa fue de 1:43.36.

Majestic Oops ha ganado cuatro veces el Oaklawn, con tres victorias en dos curvas, incluyendo la carrera Dig a Diamond Stakes de una milla y $200,000 el pasado abril. Quedó novena en la Breeders' Cup Distaff el 1 de noviembre en Del Mar.

El azerí fue la última gran preparación local para el Apple Blossom Handicap (G1) de $1,25 millones del 11 de abril.