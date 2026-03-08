¡Que galopón! Ponsigue aplastó a sus rivales en la VI Clásico "Mauricio Azar" (Grado III)

Suscríbete a nuestros canales

El calendario hípico nacional reservó un espacio de honor este domingo 8 de marzo, para la disputa del VI Clásico "Mauricio Azar" (Grado III), una competencia que rinde homenaje a una de las figuras más influyentes del turf venezolano.

La cuarta carrera de la tarde: el VI Clásico "Mauricio Azar" (Grado III), la victoria le correspondió a Ponsigue que derrotó seis potros de comprobada calidad en recorrido de 1.300 metros. Carrera que sirvió de preámbulo ideal para la activación del 5y6 nacional, el juego que mueve las pasiones de la fanaticada en todo el país.

Su trayectoria estuvo marcada por una lucha incansable a favor de los inversionistas. Entre sus logros destacan la mejora en la escala de premios, el mantenimiento óptimo de las pistas y la estabilidad de la industria.

Azar, fallecido en 2023, destacó como propietario del Haras Gran Derby y líder gremial al frente de Uniproca y Asocrinca. Su legado permanece como un testimonio de pasión y compromiso con el desarrollo del hipismo en Venezuela.

La Rinconada: Ponsigue con autoridad se consigue con la victoria

En la cuarta carrera de la tarde antesala para el 5y6 nacional, fue reservada para el segundo evento selectivo se la jornada en el majestuoso hipódromo La Rinconada. Se trató de la edición VI Clásico "Mauricio Azar" (Grado III), en recorrido de 1.300 metros para siete ejemplares nacionales e importados, con una bolsa de Bs. 6,000,00 además con un bono especial adicional de $130,000.

Esta prueba exclusiva para ejemplares nacionales e importados de 3 años, Ponsigue, demostró su condición de sprinters y con una contundente demostración tomó la punta desde la partida para no soltarla hasta la meta para colocar una diferencia de no menos de dos largos.

Este ejemplar de tres años fue presentado por Germán Rojas, quien presentó para los colores del stud “Rampama”, prueba en la cual derrotó a seis rivales que le salieron al paso, sin la fortuna de poder comprometerla.

La Rinconada: Un triunfo resonante para esta futura pistera

Félix Velásquez, desde la partida ubicó rápidamente a su conducido en la delantera, mientras que sus rivales hacían lo posible de poder alcanzar a este linajudo corredora que empleó crono de 23,2; 46,2, y 71,3. Ya en la recta final Ponsigue siempre con el control de la carrera sacó ventaja suficiente para neutralizar la atropellada de sus rivales.

Ponsigue es un caballo de tres años hijo de Tato Zeta, en la yegua Siren’s Assult por War Front, que llega a tres victorias en cinco presentaciones. El tiempo de la carrera fue de 78 flat para 1,300 metros.