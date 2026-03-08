Clásico Mundial: República Dominicana no podrá contar con estos lanzadores

Suscríbete a nuestros canales

La selección de República Dominicana recibió noticias importantes en medio de estos primeros días del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El gerente general del equipo, Nelson Cruz, confirmó que los lanzadores Framber Valdez y Luis Castillo no podrán participar en el torneo con el conjunto caribeño, una ausencia que impacta directamente en la planificación del cuerpo de pitcheo.

La información fue dada a los medios de comunicación previo al encuentro de este domingo 8 de marzo ante los Países Bajos. Tanto Valdez como Castillo eran considerados dos piezas claves dentro de la rotación dominicana, por lo que su ausencia obliga al cuerpo técnico a reorganizar sus opciones desde el montículo para lo que resta de la fase de grupos y su posible clasificación a la siguiente ronda.

Framber Valdez y Luis Castillo – Clásico mundial

La confirmación de Nelson Cruz cayó como un golpe para los fanáticos dominicanos, que esperaban ver a ambos abridores. Valdez, reconocido por su consistencia y su capacidad para dominar con su sinker, ha sido uno de los pitchers más confiables en las Grandes Ligas durante los últimos años y actualmente, firmó uno de los contratos más importantes para un zurdo desde la agencia libre.

Por su parte, Luis Castillo también se había perfilado como uno de los brazos más importantes de la selección. El derecho ha demostrado ser un lanzador capaz de asumir juegos de alta presión, algo especialmente valioso en un torneo corto como el Clásico Mundial.

Mientras tanto, la selección dominicana también enfrenta otra situación dentro del roster. El infielder Geraldo Perdomo se encuentra lidiando con un cuadro gripal. A pesar del malestar, Perdomo seguirá disponible para el juego de este domingo 8 de marzo frente a Países Bajos.

Finalmente, República Dominicana sigue ajustando detalles mientras avanza la competencia en la que deben cumplir con grandes expectativas. Aunque las ausencias de Valdez y Castillo representan un desafío importante, el roster es lo suficientemente talentoso para seguir como uno de los principales favoritos al título.