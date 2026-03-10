Clásico Mundial: Estos son los resultados de la interesante jornada de este lunes

Suscríbete a nuestros canales

Esta nueva semana inició con una gran jornada en el Clásico Mundial de Beisbol y evidentemente, te mostraremos todos los resultados que se efectuaron este lunes, 9 de marzo.

La jornada comenzó con una victoria de Corea del Sur que generó un suspenso impresionante en la última entrada, debido a que clasificaron por una carrera de diferencia y aunque la cartelera de la noche tuvo varios duelos interesantes, hay que resaltar el triunfo por blanqueada de Venezuela.

Resultados de la jornada de este lunes en el Clásico Mundial:

- Corea del Sur 7-2 Australia

- Colombia 4-3 Panamá

- República Dominicana 10-1 Israel

- Brasil 1-8 Gran Bretaña

- Venezuela 4--0 Nicaragua

- México 3-5 Estados Unidos

- Cuba 1-4 Puerto Rico.