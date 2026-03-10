CLASICO MUNDIAL DE BEISBOL

Clásico Mundial: Estos son los resultados de la interesante jornada de este lunes

Venezuela suma una nueva victoria con "arepas" incluidas

Esta nueva semana inició con una gran jornada en el Clásico Mundial de Beisbol y evidentemente, te mostraremos todos los resultados que se efectuaron este lunes, 9 de marzo.

La jornada comenzó con una victoria de Corea del Sur que generó un suspenso impresionante en la última entrada, debido a que clasificaron por una carrera de diferencia y aunque la cartelera de la noche tuvo varios duelos interesantes, hay que resaltar el triunfo por blanqueada de Venezuela.

Resultados de la jornada de este lunes en el Clásico Mundial:

- Corea del Sur 7-2 Australia 

- Colombia 4-3 Panamá 

- República Dominicana 10-1 Israel

- Brasil 1-8 Gran Bretaña 

- Venezuela 4--0 Nicaragua 

- México 3-5 Estados Unidos 

- Cuba 1-4 Puerto Rico.

