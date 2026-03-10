Clásico Mundial: Estos son los resultados de la interesante jornada de este lunes

Esta nueva semana inició con una gran jornada en el Clásico Mundial de Beisbol y evidentemente, te mostraremos todos los resultados que se efectuaron este lunes, 9 de marzo.
La jornada comenzó con una victoria de Corea del Sur que generó un suspenso impresionante en la última entrada, debido a que clasificaron por una carrera de diferencia y aunque la cartelera de la noche tuvo varios duelos interesantes, hay que resaltar el triunfo por blanqueada de Venezuela.
Resultados de la jornada de este lunes en el Clásico Mundial:
- Corea del Sur 7-2 Australia
- Colombia 4-3 Panamá
- República Dominicana 10-1 Israel
- Brasil 1-8 Gran Bretaña
- Venezuela 4--0 Nicaragua
- México 3-5 Estados Unidos
- Cuba 1-4 Puerto Rico.