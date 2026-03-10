CLASICO MUNDIAL DE BEISBOL

Clásico Mundial: Aaron Judge desata su poder contra México

El "Juez" también está brillando a la defensiva en este duelo 

Neyken Vegas
Lunes, 09 de marzo de 2026 a las 10:03 pm
Clásico Mundial: Aaron Judge desata su poder contra México
Aaron Judge sigue respondiendo como capitán de los Estados Unidos en el Clásico Mundial y en el desafío más importante de la fase de grupos, volvió a irse para la calle.

La selección de las barras y las estrellas está midiéndose a México en la disputa por el primer lugar de grupo B y hasta el momento, los están blanqueando 5 carreras por 0, gracias al poder de sus bateadores.

Aaron Judge la saca por la bandas contraria:

El primero en demostrar su fuerza, fue el "Juez", quien adelantó nuevamente a los suyos con su segundo bambinazo del torneo, en la tercera entrada de este compromiso.

Judge, vino a consumir turno con un compañero en primera y en cuenta favorable de 2-1, aprovechó un slider que no quebró por parte de Jesús Cruz, para estirar por completo sus brazos y mandarla a volar por todo el jardín derecho, colocando el juego 2-0 e iniciando un rally de cinco anotadas por su novena en ese tramo.

Aaron Judge también demuestra su brazalete:

La figura de Aaron Judge no solamente resaltó con el madero, debido a que su defensa también está siendo importante y eso quedó ratificado justamente en ese mismo tercer inning, pero en la parte alta.

Con un corredor en la inicial, Jarred Durán bateó un imparable al jardín derecho y ante el intento de llegar a tercera de Joey Ortiz, el capitán exhibió su brazalete con un verdadero "tócate" a la antesala, para acabar con la amenaza azteca.

Lunes 09 de Marzo de 2026
