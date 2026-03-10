Clásico Mundial: Venezuela se apoya en Ronald Acuña Jr. para blanquear a Nicaragua

Suscríbete a nuestros canales

Tres juegos, tres victorias. La Selección de Venezuela continúa inspirada e invicta en este Clásico Mundial de Beisbol 2026, y durante la jornada de este lunes no tuvieron tantos inconvenientes para blanquear a Nicaragua con pizarra de 4 a 0 en el LoanDepot Park de Miami.

Acuña lo hizo todo para Venezuela

Si hubo un pelotero que sobresalió por encima del resto con su aporte ofensivo, ese sin duda fue Ronald Acuña Jr. Y es que solo basta con mencionar que tres de las cuatro anotaciones del elenco venezolano lo tuvieron a él como protagonista, ya sea con anotadas o impulsadas.

En la misma primera entrada inició su show al negociar una base por bolas, robarse la intermedia y, posteriormente, alcanzar la antesala tras aprovechar un error en tiro del receptor. Acto seguido, Jackson Chourio conectó un largo elevado de sacrificio por el jardín central para romper el cero.

Para el tercer capítulo, el de La Sabana sacó a relucir su fuerza y pegó un enorme cuadrangular entre los jardines derecho y central, esto luego de pescar un slider que se quedó por el medio del plato. Tiempo después, en el quinto, volvió a la carga con dos compañeros en circulación y con un oportuno hit que remolcó a William Contreras.

Ya en el sexto, Luis Arráez abrió las acciones con un doble por la pradera derecha, lo que le permitió minutos más tarde anotar desde la antesala gracias a un elevado de sacrificio de Wilyer Abreu.

Respecto al pitcheo, el abridor Yoendrys Gómez tuvo una sólida actuación de dos innings con tres ponches, Keider Montero sumó par de abanicados en tres capítulos, Ángel Zerpa retiró a sus tres rivales de turno también con un ponche, Carlos Guzmán y Christian Suárez se combinaron para colgar el cero en el séptimo, José Buttó estuvo intratable en el octavo, mientras que Andrés Machado liquidó a los tres bateadores con el tercer strike.

Es así como Venezuela llega a su choque contra República Dominicana con récord de 3-0 al igual que ellos. Dicha cita será el próximo miércoles, 11 de marzo, y el ganador quedará como líder del Grupo D.