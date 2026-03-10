Clásico Mundial: Miguel Cabrera sobre su rol de coach: "Es muy fácil trabajar con bateadores así"

Suscríbete a nuestros canales

Luego de disputar las cinco primeras ediciones del Clásico Mundial de Beisbol como pelotero activo, Miguel Cabrera ahora conforma el staff de la Selección de Venezuela como coach de bateo, un rol que poco a poco comienza a ser vital para los peloteros durante este 2026.

Es cuestión de confianza

El combinado nacional no estuvo muy afinado en sus dos juegos de preparación previo al torneo, ya que apenas anotaron par de rayitas en 18 innings. Sin embargo, todo fue cuestión de tiempo y confianza para que los bates se activaran en la cita mundialista.

Y es que luego de dos compromisos, sin contar el de este lunes, Venezuela presenta el mejor promedio colectivo del Clásico Mundial de Beisbol 2026 con .357. Parte de esa responsabilidad recae, obviamente, sobre un Miguel Cabrera que asegura que todo se basa en el talento de los jugadores.

"Que confíen en su talento. Que confíen en lo que han hecho durante toda su carrera. Es muy fácil trabajar con bateadores así, que tienen mucha experiencia en Grandes Ligas y han demostrado que pueden batear", mencionó el exgrandeliga en una entrevista para One Baseball Network.

Asimismo, Miggy también reconoció el enorme aporte de Víctor Martínez dentro del grupo, pues en su momento fue otro de los grandes bateadores venezolanos en la MLB. Recordemos que V-Mart cumple funciones de asistente del manager durante esta edición del certamen.

"Es una gran ayuda, porque durante muchos años Víctor (Martínez) y yo nos entendemos muy bien en el bateo. Es una gran ayuda que también esté al frente de esto. Esperemos que sigamos bateando. Toca enfocarnos en estos últimos dos juegos, y que sea lo que Dios quiera en la próxima ronda", cerró Cabrera.