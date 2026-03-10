Clásico Mundial: Ronald Acuña Jr. conecta su primer vuelacercas e iguala a Miguel Cabrera con esta marca

Suscríbete a nuestros canales

Si bien Ronald Acuña Jr. siempre ha sido una pieza importante en la ofensiva de Venezuela en el Clásico Mundial, desde hace varios turnos se notaba un poco frustrado porque no había conseguido sacar su primera pelota del campo y ese batazo de largo kilometraje finalmente le llegó este lunes.

La selección venezolana está venciendo parcialmente 2 carreras por 0 a la novena de Nicaragua y las dos carreras las anotó el oriundo de La Sabana, ratificando su valía como primer bate del lineup.

Ronald Acuña Jr. saca la pelota a la banda contraria:

Luego de un primer turno donde le dieron boleto, se robó la segunda y luego anotó con un fly de sacrificio; el "Abusador" afrontó su segunda aparición nuevamente sin hombres en base.

Tras estudiar al lanzador rival y estar en cuenta de 2-1, Acuña se sentó a esperar un lanzamiento afuera y alto, para deplegar todo su poder, mandando la pelota a las gradas por todo el jardín derecho.

Ronald Acuña iguala a Miguel Cabrera con este registro:

Ese vuelacercas, aunado a su base estafada en su primera aparición al plato, convirtió al MVP de la Liga Nacional en 2023 en el segundo pelotero venezolano con al menos un bambinazo y un robo en un desafío de Clásico Mundial.

El primero en conseguirlo fue Miguel Cabrera, quien lo logró el 10 de marzo en la edición de 2013, según la periodista Sarah Langs.