Ruta al Kentucky Derby 2026: Colonial Downs define puestos clave este sábado

El camino hacia los 20 cupos del Kentucky Derby 152 vive un fin de semana decisivo. Este sábado 14 de marzo, el hipódromo de Colonial Downs recibe dos competencias de alto impacto que definen el futuro de los potros hacia el aparato de salida en Churchill Downs. Ambas pruebas reparten un total de 100 puntos oficiales, con 50 unidades garantizadas para el primer lugar, asegurando prácticamente un boleto directo a la "Carrera por las Rosas".

Kentucky Derby: Clasificatorias del sábado en Colonial Downs

La jornada sabatina consta de diez carreras de primer nivel, donde destacan cinco eventos tipo Stakes. Las dos pruebas estelares fungen como clasificatorias para el Kentucky Derby (G1) y el Kentucky Oaks (G1), eventos que se celebrarán el primer fin de semana de mayo en Kentucky. Cabe destacar que el Derby, primer paso de la Triple Corona en Estados Unidos, cuenta con una bolsa global que supera los 5 millones de dólares en premios.

El Virginia Oaks: Camino a la gloria para las potras

En la octava carrera del programa (4:25 PM hora de Venezuela / Centro de EE. UU.), se disputa el Virginia Oaks. Esta prueba para potras de tres años tiene un recorrido de 1.700 metros sobre la arena y un premio de $250.000. Además, distribuye puntos en la escala 50-25-15-10-5 para los cinco primeros puestos en la ruta al Kentucky Oaks del viernes 1 de mayo.

La nómina oficial presenta a estas competidoras:

Bottle of Rouge: La gran favorita, hija de Vino Rosso, pertenece al establo de Bob Baffert y contará con la monta de Flavien Prat . Viene de ganar el Sunland Park Oaks el pasado 15 de febrero y busca mantener su invicto en 2026.

La gran favorita, hija de Vino Rosso, pertenece al establo de y contará con la monta de . Viene de ganar el Sunland Park Oaks el pasado 15 de febrero y busca mantener su invicto en 2026. Dazzling Dame: La principal rival, entrenada por Brittany Russell y conducida por Jevian Toledo . Llega tras ganar el Busanda Stakes en Aqueduct.

La principal rival, entrenada por y conducida por . Llega tras ganar el Busanda Stakes en Aqueduct. Hit Parade: Con la monta de Irad Ortiz Jr. y entrenamiento de Brad Cox.

Con la monta de Irad Ortiz Jr. y entrenamiento de Brad Cox. Kadabra: Alianza entre Todd Pletcher y John Velázquez.

Alianza entre Todd Pletcher y John Velázquez. Baffle: Otra carta de Todd Pletcher, esta vez con la monta de R. Maragh.

Otra carta de Todd Pletcher, esta vez con la monta de R. Maragh. Somemunny to Love: Bajo la preparación de F. Stites y el jockey J.A. Hernández.

Luego será el turno del Virginia Derby, donde será el turno de diez potros de tres años, los cuales recorrerán 1.800 metros en arena por un premio de $500.000 y además de los 50-25-15-10 5 puntos que dan para conseguir un puesto al Kentucky Derby GI del 2 de mayo en el meeting de Churchill Downs.

En esta prueba sobresale la presencia del tresañero Buetane, el reconocido Bob Baffert y que le vuelve a dar la monta a Flavien Prat, este ejemplar pareciera haber quedado listo para tomarse la foto luego de haber llegado tercero en el Southwest Stakes G3 del pasado 3 de febrero en Oaklawn Park. la cual se correrá a las 5:10 p.m. hora de Estados Unidos y Venezuela,

En dicha prueba, el jockey venezolano Mychel Sánchez buscará los puntos con el ejemplar Work, del trainer Doug O´neill. Los demás participantes de la competencia son,

Nómina Oficial: Virginia Derby 2026