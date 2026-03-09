Tale Of May: La importada de lujo que dicta la pauta en el Clásico "Eduardo Larrazábal" (GIII)

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Internacional La Rinconada abre sus puertas este domingo 15 de marzo para la celebración de su duodécima reunión de 2026. La jornada consta de un nutrido programa de trece competencias, donde el máximo atractivo reside en un cuarteto de pruebas selectivas que pondrán a prueba la calidad de los mejores ejemplares del patio.

El desfile de jerarquía inicia en la tercera carrera con la disputa del XXXII Clásico "Eduardo Larrazábal" (G3), evento en honor a una de las figuras emblemáticas del hipismo nacional. Posteriormente, en la quinta competencia, los velocistas se verán las caras en el XXXII Clásico "Socopó" (G3). La emoción subirá de tono en la sexta con el LI Clásico "Gustavo J. Sanabria" (G2), reservado para las mejores yeguas, mientras que el ciclo de grado cerrará en la séptima con el LXVI Clásico "José María Vargas" (G2), desafío de enorme tradición histórica.

Análisis del Clásico "Eduardo Larrazábal": Duelo de velocidad y $130.000 en premios

La primera selectiva de la tarde cuenta con una nómina de ocho participantes. La lista la lidera la importada Tale Of May (Usa), castaña de cinco años con un inicio de temporada impecable tras sumar dos victorias. Repite la monta el jinete aprendiz Julio Moncada, quien la conoce a la perfección. Esta pupila del "Pollito" Balzán surge como la principal candidata para adjudicarse un nuevo triunfo en su campaña.

Sin embargo, el camino no será sencillo ante la presencia de Kleobule. La yegua de cuatro años demostró su capacidad tras un prolongado descanso de más de un año; regresó a la pista con un triunfo contundente al agenciar 65.2 para los 1.100 metros. En esta oportunidad sube 100 metros y, bajo la conducción de Robert Capriles, se presenta como una enemiga de respeto absoluto.

A este duelo se suma Etna’s Napper. La importada mantiene una curva de ascenso envidiable con tres victorias consecutivas y posee experiencia previa en el tiro. El compromiso representa una oportunidad de oro para el aprendiz Oliver Medina, quien busca lucirse en una prueba de este nivel. El cuadro de competidoras lo completan Like A Star, Nikitis, Brown Sugar, Mother Carmen y Bella Catira, todas atraídas por la jugosa bolsa adicional de $130.000 a repartir.

Historia y Referencia: La Rinconada

El recuerdo de la edición 2025 permanece fresco en la memoria de los aficionados. En aquella ocasión, la yegua Miss Emmy se alzó con la gloria bajo la efectiva yunta de Jaime "El Pocho" Lugo y el entrenador David Palencia, con un registro cronográfico de 71.4 para el recorrido.