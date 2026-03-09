MLS: La liga suspende de por vida a dos jugadores acusados por apuestas

Suscríbete a nuestros canales

Nuevo mazazo en la MLS (Major League Soccer). Sí, esa es la palabra que define a la más reciente decisión de las autoridades disciplinarias del torneo, que han resuelto suspender de por vida a dos futbolistas acusados de apuestas.

Los dos protagonistas son Yaw Yeboah y Derrick Jones, después que las investigaciones -iniciadas en octubre del año pasado- concluyeran, tras haber además sido puestos en licencia administrativa por posibles violaciones a las normas internas.

Con la indagación, hecha por la firma Patterson Belknap Webb & Tyler LLP, se apuntó que: "la MLS concluyó que los jugadores participaron en apuestas extensas en fútbol, incluyendo en sus propios equipos, durante las temporadas 2024 y 2025".

Eso sí, desde el torneo se quiso aclarar un punto: "no se identificó ninguna evidencia que sugiriera que alguna de estas actividades de apuestas afectara el resultado de un partido".

¿Desde cuándo estaban en la MLS?

El caso más emblemático puede ser el de Yeboah, quien es internacional con la selección de Ghana a sus 28 años y además fue campeón con el Columbus Crew en 2023.

Jones (de 29 años) también es ghanés, aunque posee la nacionalidad estadounidense, dado que jugaba en la MLS desde el 2017, es decir, se había convertido en un futbolista muy conocido y experimentado en el certamen.

La investigación concluida por la MLS señaló algunos de los casos puntuales de esas violaciones, como en una oportunidad en la que ambos jugadores apostaron a que Jones iba a recibir una cartulina amarilla en medio del duelo el 19 de octubre de 2024 contra New York Red Bulls, compromiso en el que esa apuesta se completó.

"La MLS también determinó que probablemente los jugadores compartieron información confidencial con otros apostantes sobre su intención de recibir tarjetas amarillas", agrega la comunicación del certamen.

Tanto Jones y Yeboah fueron compañeros en la temporada 2024 representando los colores del Columbus Crew, pero actualmente no formaban parte de ningún club de la MLS.