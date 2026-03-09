WBC: Venezuela asegura su pase a cuartos de final

Suscríbete a nuestros canales

El Grupo D del Clásico Mundial de Beisbol 2026 ha definido a sus dos representantes para la siguiente fase de eliminación directa. Las selecciones de Venezuela y República Dominicana han garantizado matemáticamente su presencia en los cuartos de final, cumpliendo con las expectativas de uno de los grupos más competitivos del torneo.

La clasificación de Venezuela se consolidó gracias a su desempeño invicto y a la combinación de resultados en la tabla de posiciones. El conjunto criollo logró victorias determinantes ante los equipos de Israel y Países Bajos, obteniendo los criterios de desempate necesarios para asegurar su lugar antes de disputar su último encuentro de la fase de grupos.

Por su parte, la República Dominicana, bajo la dirección de Albert Pujols, también selló su avance tras una sólida exhibición ofensiva y defensiva. La victoria dominicana en la jornada previa no solo garantizó su propio boleto, sino que terminó de despejar el camino para que Venezuela confirmara su presencia en la ronda de los mejores ocho equipos del mundo.

El duelo por el liderato del Grupo D

A pesar de que ambas novenas ya tienen asegurada su continuidad en el certamen, el calendario marca un enfrentamiento directo entre Venezuela y República Dominicana para este miércoles. Este compromiso no se considera un trámite reglamentario, ya que definirá las posiciones finales del grupo y, en consecuencia, los cruces en la siguiente etapa.

El ambiente para este compromiso en el LoanDepot Park de Miami se perfila como uno de los más intensos de la competición. La rivalidad entre ambas naciones caribeñas y la calidad de los jugadores de Grandes Ligas presentes en ambos rosters aseguran un espectáculo de alto nivel competitivo.

El factor Japón en los cuartos de final

La importancia de terminar en el primer lugar del Grupo D radica en el oponente a enfrentar en la siguiente ronda. El equipo que clasifique en la segunda posición del sector tendrá que medirse ante la selección de Japón, actual campeón defensor y líder del Grupo C.