Clásico Mundial: Jackson Chourio fortalece el lineup de Venezuela para medirse a Nicaragua

La semana inicia por todo lo alto, con un nuevo compromiso para la Selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Y es que para esta ocasión, el rival de turno será una Nicaragua que tratará de complicarle la noche a los nuestros en el LoanDepot Park de Miami, a partir de las 7:00 pm.

El esperado debut de Jackson Chourio

El panorama luce, en teoría, sencillo para los dirigidos por el manager Omar López, ya que se medirán a una selección que no conoce la victoria luego de tres presentaciones. Justamente, los centroamericanos buscarán cerrar su participación en el torneo cortándole el invicto a un inspirado elenco venezolano.

A diferencia de los choques anteriores, Venezuela verá en la noche de este lunes el debut de Jackson Chourio, quien había sufrido algunas molestias físicas que le impidieron ver acción contra Países Bajos e Israel. Recordemos que su lugar en el jardín central lo tenía Javier Sanoja.

Lineup de Venezuela

Ronald Acuña Jr. (RF)

Jackson Chourio (CF)

Luis Arráez (1B)

Willson Contreras (DH)

Eugenio Suárez (3B)

Wilyer Abreu (LF)

William Contreras (C)

Gleyber Torres (2B)

Andrés Giménez (SS)

En comparación con el juego del pasado sábado, esta vez Maikel García, Salvador Pérez, Ezequiel Tovar y el ya mencionado Sanoja iniciarán como suplentes. Asimismo, el lanzador abridor será Yoendrys Gómez.