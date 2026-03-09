The Puma tras los pasos de Mage: La ruta probada de Gustavo Delgado hacia el Kentucky Derby

Suscríbete a nuestros canales

En el establo del entrenador zuliano Gustavo Delgado, el aroma a rosas comienza a sentirse. Tras la victoria de su pupilo The Puma el pasado sábado 7 de marzo en el Tampa Bay Derby (G3), el tresañero aseguró puntos cruciales que lo catapultan a los primeros puestos de la clasificación en la ruta al Kentucky Derby.

The Puma, conducido por el miembro del Salón de la Fama, Javier Castellano, compatriota de Delgado, logró una victoria consagratoria en este prestigioso cotejo de $400,000 disputado en Tampa Bay Downs. En una demostración de superioridad, sometió a un calificado grupo de potros, entre ellos al gran favorito Further Ado, defensor de las sedas de Spendthrift Farm.

El Zulia mira de nuevo hacia Churchill Downs

Propiedad de la alianza entre OGMA Investments LLC, JR Ranch y High Step Racing LLC, el hijo de Essential Quality acumula hasta el momento 56 puntos, cifra que lo ubica en la segunda casilla de la tabla clasificatoria, solo superado por Paladin (60 puntos).

Para Gustavo Delgado, su hijo y todo su equipo, el camino al Kentucky Derby (G1) es terreno conocido. El experimentado preparador, multicampeón en Venezuela y ganador en Gulfstream Park, ha clasificado previamente a tres ejemplares para el primer peldaño de la Triple Corona, de los cuales con uno de ellos alcanzó la gloria máxima.

La referencia inmediata es el recordado Mage (Good Magic en Puca), con quien Delgado conquistó el Kentucky Derby 2023, también bajo la guía de Castellano. En aquella ocasión, Mage clasificó con 50 puntos tras escoltar al ganador en el Florida Derby (G1), entrando a la lista definitiva en el puesto 15.

Previamente, la trayectoria de Delgado en Churchill Downs inició con Majesto en 2016. El defensor del Grupo 7C Stable sumó 40 unidades al finalizar segundo en el Florida Derby ganado por Nyquist. Majesto compitió en el Derby con Emisael Jaramillo, finalizando en la posición 18.

La historia se repitió en 2019 con Bodexpress. Al igual que sus predecesores en el establo, el descendiente de Bodemeister selló su boleto a Louisville tras un destacado segundo lugar en el Florida Derby (G1). Bodexpress entra al Kentucky Derby debido a retiros claves, pues estaba entre los elegibles. En competencia, ocupó la casilla 13 en una accidentada edición de la "Carrera de las Rosas" que finalmente acreditó a Country House como ganador.