SPB: Estos son los mejores de la semana en vivo por Meridiano Televisión

Meridiano Televisión transmitirá tres juegos clave de la SPB esta semana. Mira cuáles son y sus horarios

Meridiano

Lunes, 09 de marzo de 2026 a las 11:05 am
Ya arrancó la SPB por Meridiano Televisión / FOTO: Cortesía
Por Andrea Matos Viveiros

Ya empezó la temporada 2026 de la SPB y Meridiano Televisión te lleva la emoción de los mejores encuentros cada semana. Sintoniza en vivo y gratis por señal abierta para toda Venezuela. También en HD por Simpleplus, InterGo, NetunoGo, o AbaTV Go.

Calendario de juegos de la SPB

  • Miércoles 11 de marzo. Guaiqueríes de Margarita vs Cocodrilos de Caracas / Inicio 7:00 p.m.
  • Jueves 12 de marzo. Panteras de Miranda vs Gaiteros del Zulia / Inicio 7:00 p.m.
  • Sábado 14 de marzo. Cocodrilos de Caracas vs Panteras de Miranda / antesala: 5:30 p.m. / inicio 6:00 p.m.

Pégate a la emoción de la SPB con los mejores encuentros a través de Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

Lunes 09 de Marzo de 2026
