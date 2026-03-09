Junior Caminero brilla con República Dominicana en el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Junior Caminero es de los peloteros más llamativos del Clásico Mundial de Beisbol 2026. El joven pelotero ha tenido un camino brutal para alcanzar su estatus de superestrella: campeón con Leones del Escogido, 45 HR en MLB y ahora líder ofensivo en República Dominicana.

Tras una brutal temporada invernal con Leones del Escogido, siendo determinante alcanzó el campeonato. Luego con Rays de Tampa Bay no decepcionó al conectar 45 HR en la temporada 2025. Eso le dio la oportunidad de jugar la Selección Dominicana en el Clásico Mundial.

Caminero en dos juegos registra: 7 turnos, 2 anotadas, 4 hits, 2 jonrones, 5 impulsadas, .571 promedio, .625 OBP, 1.429 SLG, 2.054 OPS. Números que lo convierten en el más letal de República Dominicana; algo fuerte de decir con una constelación de estrellas junto a él.

¿Cómo se siente Junior Caminero como parte de República Dominicana en el Clásico Mundial 2026?

Junior Caminero está en un gran estado de forma con República Dominicana durante el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Para él es un sueño compartir con una constelación de estrellas ofensivas en Grandes Ligas; donde termina siendo uno más, gracias a su nivel.

Caminero sobre su lugar en RD: "Yo sé que es un equipo lleno de estrellas y sé que hoy en día cuesta mucho en la selección. Pero gracias a Dios las cosas me han salido súper bien, gracias a la directiva, que confiaron en mí, por estar en el lineup. Es algo muy especial para mí".

Junior también reconoció: "Es un sueño, un sueño hecho realidad... estoy soñando despierto. De verdad que yo estoy aprovechando mucho en este Clásico". Sobre estar junto a su ídolo Manny Machado recalcó: "Estoy tratando de sacarle la mayor información que pueda".

Números de República Dominicana en el Clásico Mundial de Beisbol 2026