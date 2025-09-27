MLB: Junior Caminero supera a Alex Rodríguez y Albert Pujols con esta marca

Suscríbete a nuestros canales

Junior Caminero está desarrollando una temporada histórica y de proyección legendaria. Su impacto ofensivo ha sido tan contundente que lo ubica en una lista que solo incluye nombres de peso simbólico en Grandes Ligas. Cada turno al bate refuerza su narrativa como figura de Rays de Tampa Bay.

Caminero con su última actuación se une a Eddie Mathews como los únicos jugadores con 45+ HR en su temporada de 21 años. Marca donde supera a leyendas como Alex Rodríguez, Albert Pujols y Ronald Acuña Jr. Nombres con un peso y una carreras importantes en la liga.

Junior es una de las piezas claves de Tampa Bay: ha sostenido rallys, activado turnos clave y elevado el perfil competitivo del equipo. Su presencia en el lineup respira amenaza constante, y cada swing parece diseñado para romper pizarras y consolidar una nueva era en los Rays.

Junior Caminero y su brutal temporada 2025

La temporada 2025 de Junior Caminero ha sido una declaración de poder y madurez competitiva. Su impacto ofensivo no solo sostiene el lineup de Tampa Bay, también activa comparaciones con leyendas y proyecta una de precocidad que redefine el estándar para peloteros jóvenes de la liga.

Cada swing de Caminero respira convicción y amenaza. Su consistencia en el plato, capacidad de generar momentos clave lo han convertido en uno de los protagonistas más explosivos del año. Rays de Tampa Bay no solo tiene un slugger, tiene una figura que marca época.

Números de Junior Caminero en 2025

Junior Caminero ha sido el faro de poder y contacto de un equipo en reconstrucción. Eso sí, si todos los peloteros jóvenes de la granja son como el dominicano, Rays puede dominar las Grandes Ligas con relativa tranquilidad. Sus número espectaculares en 2025.

Números de Caminero en 2025:

- 152 juegos, 595 turnos, 93 anotadas, 156 hits, 28 dobles, 45 jonrones, 110 impulsadas, 39 boletos, 124 ponches, 7 bases robadas, .262 promedio, .307 OBP, .536 SLG, .843 OPS