NFL: Próximo juego por Meridiano Televisión, clasificados a los playoffs y más

Por Andrea Matos Viveiros

Meridiano Televisión trae a Venezuela un duelo imperdible EN VIVO y EN EXCLUSIVA: Philadelphia Eagles vs Buffalo Bills, este domingo 28 de diciembre a las 5:25p.m.

Un choque clave en lucha por los Playoffs

Con la temporada regular llegando a su fin, Bills e Eagles saltan al campo con la obligación de ganar. Las posiciones aún no están definidas, los cruces siguen abiertos y cada victoria podría asegurar boletos o mejorar el rumbo a enero.

La Semana 17 ya comenzó con la tradicional cartelera de Navidad, dejando algunos equipos eliminados y otros con boleto asegurado. Sin embargo, todavía quedan pases en disputa y podrás disfrutarlo por Meridiano Televisión.

NFL en la Semana 17

En la Conferencia Americana, Bills, Chargers y Jaguars ya sellaron su clasificación. Ahora buscarán asegurar el título divisional. La pelea por los comodines y el orden final mantiene a la AFC como la más cerrada del campeonato.

En la Conferencia Nacional, seis equipos ya están clasificados y solo un comodín sigue disponible. Los duelos de esta semana pueden redefinir los cruces.

¿Dónde ver Eagles vs Bills en Venezuela?

El juego se podrá disfrutar gratis por la señal abierta de Meridiano Televisión y también en alta definición a través de SimplePlus, Inter Go, Net Uno Go y ABA TV Go. La cita es este domingo 28 de diciembre a partir de las 5:25p.m.

Camino al Super Bowl LX

Este encuentro es solo el inicio de un cierre de altura. Meridiano Televisión se prepara para transmitir el Super Bowl LX este 8 de febrero, llevando toda la emoción de la NFL a los hogares venezolanos por tercer año consecutivo.

¡No te pierdas lo mejor de la NFL por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes!