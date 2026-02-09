Donald Trump y la gran admiración por Osmel Sousa "El zar de la belleza"

Suscríbete a nuestros canales

El periodista Luis Olavarrieta realizó un reportaje especial con Osmel Sousa, hablando del cariño, respeto y admiración que se tiene con el actual presidente de los Estados Unidos Donald Trump. El magnate fue presidente de Miss Universo desde 1996 hasta el 2014, teniendo 4 reinas venezolanas.

Alicia Machado, Dayana Mendoza, Estefanía Fernández y Gabriela Isler, quienes fueron preparadas de la mejor manera por Osmel, que se llevó toda la admiración del magnate por el buen ojo para crear mujeres bellas.

Palabras de Osmel

El experto en moda recordó que conoció al líder republicano meses después de haber comprado el certamen, teniendo una amena entrevista con él en la torre Trump de Nueva York.

También recordó un día que estaban en su ensayo Trump saludó a las misses, al equipo y a los directores naciones. Pero con Sousa fue mucho más allá al según llamarlo “El rey de Venezuela”, y haciéndolo subir al escenario.

Incluso contó que Dayana Mendoza una vez le contó que Donald había dicho que le hubiese gustado tener al hacedor de misses como trabajador del certamen, pero no pudo ser por Osmel no hablar inglés.

Respeto por Venezuela

Sousa expresó que Trump siempre tuvo enorme cariño por el país y sus mujeres bellas. “A él le encantaba que las venezolanas estaban muy bien vestidas, y asesoradas. Las venezolanas eran la mejor, el Miss Universo comenzaba cuando llegaba Venezuela”, dijo.

La entrevista se da luego de una información reciente en la que el empresario preguntó por Osmel, como una figura de brillo de Venezuela.

“Trump se hizo una imagen muy bonita para Venezuela de las misses. Con la última Miss Universo en Rusia, me felicitó y cuándo levanta el dedo es por algo bueno, y ese día lo hizo”, dijo.

Reinas con solvencia

El cubano nacionalizado venezolano, aseveró que las cuatro últimas Miss Universo de Venezuela, fueron muy solventes y viajaron por muchos lugares del mundo, dándole al presidente ingresos a la organización que dirigió con éxito.

“Cuando una venezolana ganaba Miss Universo, la pedían muchos países, todos la pedían. Querían a la venezolana en todas las actividades”, comentó.