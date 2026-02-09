Super Bowl LX: El mensaje que lanzó Bad Bunny en el medio tiempo

Suscríbete a nuestros canales

Bad Bunny hizo historia en el medio tiempo del Super Bowl 2026, representando el sabor y tradición de los latinos, en un escenario reconocido en todo el mundo. El intérprete de “Debí tirar más fotos”, aprovechó para dejar un mensaje muy claro.

Un mensaje muy claro de Benito

En la escenografía no solo estaba representada la hermosa isla de Puerto Rico, con vegetación, banderas, vestuarios y detalles, sino también un claro mensaje al mundo.

“La única cosa más poderosa que el odio, es el amor”, decía en una enorme pantalla de El Levi's Stadium en Santa Clara, California.

Las palabras fueron utilizadas el pasado domingo 2 de febrero cuando recibió el premio Grammy 2026, en el imponente escenario del Crypto.com Arena de Los Ángeles.