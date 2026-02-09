Farándula

Super Bowl LX: Sofía Vergara luce sensual escote en el Levi's Stadium

La artista de 53 años se encuentra disfrutando desde un exclusivo lugar de la gran final 

Elvis González
Domingo, 08 de febrero de 2026 a las 08:11 pm
Sofía Vergara y Bad Bunny / Cortesía
Sofía Vergara no se ha escapado la fiebre de la gran final del Super Bowl 2026, en la que compite los equipos New England Patriots y los Seattle Seahawks.

Una gran belleza 

La belleza se encuentra luciendo sensual en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, con un ajustado body en color negro, destacando su busto.

La estrella de “Mother family” luce radiante con el cabello suelto, lentes de sol, jean y enorme sonrisa.

Vergara también estará apoyando al puertorriqueño Bad Bunny, quien será el encargado dentro de poco de realizar el show de medio tiempo. 

