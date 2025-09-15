Sofía Vergara termina en el hospital y se pierde los Premios Emmy ¿Qué pasó?

Suscríbete a nuestros canales

La tan esperada noche llena de focos, glamour y una nueva oportunidad para la colombiana Sofía Vergara, terminó siendo un verdadero martirio tras no poder asistir a la ceremonia de los Premios Emmy, donde sería una de las presentadoras.

Antes de partir al Peacock Teatro, Los Ángeles, California, la actriz tuvo un percance y así lo demostró en unas imágenes que compartió imágenes en sus redes sociales donde no solo se le ve muy afectada, sino que comprueba que tuvo que asistir a urgencias.

¿Qué le pasó a Sofía Vergara?

La barranquillera sufrió una reacción alérgica muy delicada que la mandó directo al cuarto de emergencias, arruinando sus planes de brillar en la ceremonia. Lo que pasó detrás de cámaras marcó no solo su ausencia, sino también un momento de tensión y nervios.

Vergara, de 53 años, estaba lista para desfilar su encanto habitual por la alfombra roja. Pero pocos minutos antes de salir de casa, sintió cómo su ojo izquierdo comenzaba a hincharse de forma alarmante.

En su publicación de Instagram, la actriz describió la situación como la “alergia más loca”. En la descripción agregó: “No llegué a los Emmy, pero llegué a emergencias. ¡Perdón, tuve que cancelar!”.

En sus historias y posteos, se veían imágenes del ojo inflamado, videos lavándose el ojo en el lavabo de un hospital, y otra toma en la cama de urgencias. Afortunadamente, la situación no escaló, la artista está recuperándose y pudo tomar lo sucedido con mucho humor.

Grandes ausencias en los Premios Emmy

Sofía no fue la única. Estaba programada para presentar junto a nombres como Angela Bassett, Jennifer Coolidge, Tina Fey y Catherine Zeta-Jones, entre otros. Su ausencia dejó un vacío visible en la lista de presentadores estelares.

Asimismo, otro nombre destacado que falló fue Eric Dane, quien también estaba confirmado en la premiación, pero no asistió. En su caso, las circunstancias personales (diagnóstico de ELA) complicaron su aparición.