Corpropietraria del Miss Universo sigue sufriendo las consecuencias de sus delitos

Suscríbete a nuestros canales

El Miss Universo vive un nuevo capítulo lleno de intriga, acusaciones y consecuencias legales que involucran a Anne Jakrajutatip, la empresaria tailandesa que hizo historia al convertirse en la primera mujer transgénero en ser propietaria de parte de la organización del máximo certamen.

¿Quién es Anne Jakrajutatip y por qué es noticia mundial?

Anne Jakrajutatip es la fundadora y principal accionista del conglomerado tailandés JKN Global Group, que en octubre de 2022 adquirió el 50 % de los derechos de la Organización Miss Universo, incluyendo certámenes como Miss USA y Miss Teen USA, por alrededor de 20 millones de dólares.

Su ascenso fue visto como un hito de inclusión y empoderamiento, inspirando a muchas personas de la comunidad LGBTQ+ alrededor del mundo. Sin embargo, esa narrativa inspiradora ahora convive con una sombra de sospechas, sanciones y una orden de arresto internacional.

Sanciones a Anne

La Comisión de Bolsa de Valores de Tailandia (CBVT) tomó medidas drásticas de sus cuentas bancarias y bienes personales, calificándola como una persona “no apta y poco confiable” para los negocios tras una investigación por presunta malversación, desvío de fondos y falsificación de información financiera.

Las sanciones incluyen:

Congelación de activos por, al menos, 180 días

Prohibición de ocupar cargos en empresas públicas.

Prohibición de salir de Tailandia.

Salida de JKN del mercado bursátil tailandés.

Sin embargo, aquí viene lo picante y es que, Anne no ha sido localizada por las autoridades, y se presume que permanece en paradero desconocido, lo que aumenta aún más las consecuencias.

Vale recordar que, un tribunal de Bangkok emitió una orden de arresto contra Anne después de que ella no se presentara a una audiencia crucial relacionada con un caso de fraude, en el que presuntamente habría engañado a un inversor por aproximadamente por casi 1 millón de dólares.

Fuentes extraoficiales sugieren que Anne podría estar refugiada en México, país donde también vive su socio y copropietario en la Organización, Raúl Rocha Cantú, quien también enfrenta congelamientos de cuentas y señalamientos por investigaciones relacionadas con crimen organizado en su país.